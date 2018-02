ERMAL META E FABRIZIO MORO / Sanremo 2018, Gabriele Ciampi conferma: "Il brano non doveva essere ammesso"

Le polemiche sulla riammissione di Ermal Meta e Fabrizio Moro al Festival di Sanremo 2018 proseguono: il musicista Gabriele Ciampi si aggiunge al coro dei dubbiosi.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Ermal Meta e Fabrizio Moro

Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno concluso trionfalmente la 68esima edizione del Festival di Sanremo 2018: dopo le polemiche e le accuse di plagio, la loro 'Non mi avete fatto niente' si è aggiudicata la vittoria nell'importante kermesse canora e ora si prepara alla sfida più importante ovvero continuare a vendere, anche quando le luci della ribalta si spegneranno. Si è trattato di un percorso ad ostacoli, quello dei due cantautori, che hanno rischiato di essere espulsi dalla competizione a causa di alcune note riprese da un testo già edito. Scelta fatta volutamente, come da loro stessi ammesso, ma sulla quale è intervenuto di recente anche Gabriele Ciampi, l'unico musicista italiano presente nella giuria dei Grammy Awards 2018. Secondo lui, l'errore è stato commesso già nella fase della scelta dei testi e poteva essere evitato se fosse stata chiamata in causa una giura tecnica: "Ho analizzato gli spartiti delle due canzoni e ‘Non mi avete fatto niente’ aveva 4 o 5 note, del resto per stessa ammissione degli autori, riprese dalla canzone precedente. A mio avviso è un campanello d'allarme da non sottovalutare, perché il brano dovrebbe essere totalmente inedito".

Ermal Meta e Fabrizio Moro: i consigli di Gabriele Ciampi

Secondo quanto affermato da Gabriele Ciampi, Ermal Meta e Fabrizio Moro hanno dimostrato come alcuni aspetti del Festival di Sanremo siano ancora da risolvere: "Bisognerebbe affiancare ad una giuria popolare una giuria tecnica di 10 elementi, dieci veri esperti musicali, che dovrebbero analizzare a monte lo spartito, ovviamente insieme al direttore artistico, di ogni canzone. Se fosse accaduto questo si sarebbero accorti che in 'Non mi avete fatto niente' c'erano quelle note già usate e non ci sarebbe stato nessun caso, semplicemente Ermal Meta e Fabrizio Moro non sarebbero stati ammessi. Serve più competenza tecnica nella giuria di selezionatori". Ma le polemiche relative ai due vincitori della kermesse non si limitano purtroppo al solo spartito. Nelle ultime ore, infatti, è stato pubblicato sul web un video risalente al 2014 nel quale Moro cantava sul palco di un evento del Movimento Cinque Stelle l'allora Capo dello Stato Sergio Napolitano: parole forti per lui, attaccato sia come uomo politico che come essere umano. Un video che ora pesa come un macigno nella carriera tutta in ascesa dell'amatissimo cantante.

