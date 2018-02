Eva Henger, "caso droga" all'Isola dei Famosi 2018/ Assente nello studio?

Eva Henger, assente nello studio dell'isola dei Famosi 2018? Continua lo scontro a distanza tra il marito Massimiliano Caroletti e la conduttrice Alessia Marcuzzi.

13 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Eva Henger

Oggi, martedì 13 febbraio, in prima serata, Alessia Marcuzzi conduce la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Eva Henger, prima eliminata dal televoto, sarà presente in studio? La domanda è d’obbligo dopo quanto avvenuto nell’ultima settimana. Tornata dall’Honduras, Eva Henger ha svelato nuovi dettagli su quanto sarebbe accaduto in Honduras con Francesco Monte. In un’intervista “rubata” da Striscia la Notizia, Eva Henger ha ribadito la sua posizione svelando anche che i confessionali in cui avrebbe denunciato il tutto ci sarebbero, ma che non sarebbero mai stati mostrati per ovvie ragioni. Dopo aver parlato ai microfoni di Alessia Marcuzzi, Eva Henger ha rilasciato nuove dichiarazioni a Verissimo e Domenica Live. Dopo aver ascoltato le parole di Eva, molti utenti dei social si sono anche scagliati contro Alessia Marcuzzi, rea di non essere stata abbastanza imparziale. La conduttrice dell’Isola dei Famosi si è così difesa sui social rispondendo indirettamente anche alla stessa Henger.

IL GESTO DEL MARITO DI EVA HENGER CONTRO ALESSIA MARCUZZI

Nei giorni scorsi, Alessia Marcuzzi ha preso posizione sulla questione pubblicando sui social un post in cui si legge: “In certi casi e con certe persone, sapere di non essere come loro è già una gran bella soddisfazione“. Lo stesso post è stato poi pubblicato anche dal marito di Eva Henger scatenando la reazione degli utenti. Qualcuno, in particolare, gli ha chiesto: “Perché copi le foto di @alessiamarcuzzi?” – e lui ha risposto - “Non so chi sia“. Nel corso di Domenica Live, poi, Massimiliano Caroletti ha aggiunto altri particolari alla vicenda. “Io non condivido quello che ha fatto, non lo avrei detto in diretta tv. Ha sbagliato. Aspettavo che tornasse per avere delle spiegazioni e le ho avute. Le mie accuse sono fondate e circostanziate, siete sicuri che il fine sia se Francesco Monte ha ‘fumato o no?’ Tornerò qui tra un mese con le prove di quello che penso e mi chiederete scusa. Io credo a mia moglie, è onesta e fedele”, ha aggiunto il marito di Eva Henger ipotizzando che Magnolia possa aver dato informazioni a Francesco Monte su cosa stesse accadendo in Italia. Eva Henger, dunque, nonostante tutto, sarà presente in studio?

