FIORELLO A SANREMO/ "Se sono andato è merito di mia moglie Susanna": e sull'ipotesi conduzione 2019...

Fiorello, lo showman ha svelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo di Claudio Baglioni. Decisivo il ruolo della moglie Susanna Biondo: e sul futuro...

Fiorello a Sanremo 2018

Rosario Fiorello si è presentato all'Ariston in qualità di scaldapubblico, al ritmo di "su le mani, giù le mani" è stato capace di diventare il vero e proprio mattatore della prima serata dell'edizione numero 68 del Festival di Sanremo. E fa un certo effetto sapere che, se non fosse stato per l'intervento della moglie Susanna Biondo, il siciliano non l'avremmo visto accanto a Claudio Baglioni. Altro che sms del direttore artistico al quale è stato impossibile dire di no! Il vero ago della bilancia è stata proprio la moglie di Rosario: lo ha confessato lo stesso Fiorello a Chi subito dopo il suo numero all'Ariston. L'intervista completa realizzata dal settimanale di Alfonso Signorini sarà pubblicata interamente domani, mercoledì 14 febbraio, con il nuovo numero. Ma cos'ha detto di preciso il grande Fiorello?

"QUELL'ANGELO DI MIA MOGLIE"

Come detto Fiorello ha attribuito il merito della sua partecipazione come ospite all'Ariston alla moglie Susanna Biondo:"La mia partecipazione a Sanremo? È merito di mia moglie Susanna. È stata lei l'angelo che mi ha spinto ad alzarmi dal divano e andare. Era sicura che sarebbe andata così". Adesso sono in tanti a chiedersi se, una volta rotto il ghiaccio, il one man show non abbia magari intenzione di accontentare il desiderio di milioni di italiani, che vorrebbero vederlo a Sanremo ma in qualità di direttore artistico e conduttore. A questa ipotesi, però, Fiorello sembra essersi sottratto con una battuta:"Un Festival senza cantanti sarebbe meraviglioso anche perché non ci sarebbe nessuno da presentare, che è la cosa che proprio non so fare". Insomma, c'è tutto il tempo per cambiare idea, ma Fiorello ad oggi non ha intenzione di condurre il Festival della Canzone italiana".

