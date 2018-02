FRANCESCO MONTE/ Dal “canna-gate” alla reunion con Cecilia Rodriguez? (Isola dei famosi 2018)

Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?

13 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Francesco Monte di nuovo nell’occhio del ciclone. Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi 2018 per difendersi dalla accuse mosse da Eva Henger, l’ex tronista di Uomini e Donne è stato pizzicato insieme alla sua ex Cecilia Rodriguez, che lo ha lasciato qualche mese fa in diretta tv durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. È stata “Striscia La Notizia” a sorprendere i due ex fidanzati insieme per strada durante la consegna del Tapiro d'oro all'ex naufrago per le accuse di aver fumato marijuana per 4 giorni nella casetta in Honduras prima dell'inizio ufficiale dell'Isola dei Famosi. Valerio Staffelli non ha creduto alla coincidenza dell’incontro fortuito tra i due, ma ha portato avanti la sua missione e consegnato il tapiro d’oro a Monte: “Si dice che fosse tutto organizzato, che lei dovesse vincere e tornare con Cecilia che infatti abbiamo appena visto… Ma su mi dica lei, arriviamo noi e vi incrociamo nella stessa via… ma daiiii, pazzesco! Vinceva, si rimetteva con Cecilia”, ha insinuato l’inviato di Striscia. “Anche no, perché si mette in dubbio tutto il mondo televisivo e tutto lo svolgimento dei programmi”, ha risposto Monte.

LA RISPOSTA DI IGNAZIO MOSER

Staffelli ha continuato a stuzzicare Monte su Cecilia, ma l’ex tronista ha ribadito che tra loro è finita. L’agguato ai due ex fidanzati non è certo passato inosservato e Ignazio Moser, attuale fidanzato di Cecilia Rodriguez, ha scritto un lungo post su Instagram attaccando Striscia: “Ieri sera, sotto casa nostra, mentre Cecilia portava fuori il cane, Striscia ha intercettato Francesco Monte per consegnargli un tapiro per vicende legate all'Isola. Ciò che voglio precisare è che nessuno di noi vi prende in giro. Non ci sono incontri segreti, cene o quant'altro. Non è mio uso e costume costruire teatrini e ridicoli gossip. Questa è la mia vita privata. Non so e nemmeno mi interessa sapere cosa ci facesse il signor Monte lì sotto e soprattutto perché con tante zone di Milano Striscia sia riuscito ad intercettarlo lì... Provate a chiederglielo. Ciò che è certo è che non era lì per incontrare la mia fidanzata o per andare a cena con lei. Quindi tranquilli, tutto sotto controllo!”.

IL WEB NON CREDE ALLA COINCIDENZA

Il dubbio però resta: Cecilia e Monte stavano andando a cena insieme o era un incontro casuale? Il web sembra non credere alla casualità: “Casualmente sotto casa di Cecilia e Ignazio ... Ma ve pregooo! Il trash piace a tutti e ci divertiamo pure… Ma VOI che difendete l'integrità morale di questi ragazzi smettete di offendere la nostra intelligenza!” e “Ma guarda un po’ i casi della vita una stradina di Milano, deserta, è in strada solo #CeciliaRodriguez e #FrancescoMonte chissà preché! #ignazio se fossi in te inizierei a fare i bagagli. #Striscialanotizia”, hanno commentato due utenti su Twitter. E ancora: “E hai capito Ceciliotta nostra insegui i tuoi sogni di nascosto si becca Monte,in tal caso,buon sangue non mente!” e “Che vi dissi? Triangolo #FrancescoMonte #CeciliaRodriguez #IgnazioMoser è tutto bluff per soldi e pubblicità.#isola”.

