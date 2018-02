FRANCO TERLIZZI/ Contro Francesca Cipriani e Craig: cosa succederà? (Isola dei Famosi 2018)

Franco Terlizzi è uno dei nuafraghi più apprezzati dell'Isola dei Famosi. L'ex pugile non va affatto d'accordo con Francesca Cipriani e Craig Warwick e non lo nasconde.

13 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Franco Terlizzi Isola dei Famosi

Franco Terlizzi è il concorrente non famoso della nuova edizione dell’Isola dei Famosi e sta già facendo impazzire il pubblico, essendo diventato uno dei beniamini della Gialappa’s band. L’ex pugile, tra le altre cose, sembra proprio non riuscire a digerire la prorompente bionda del reality e cioè Francesca Cipriani. Infatti, il vincitore di #Sarannoisolani è sempre più insofferente verso l’ex Pupa e gieffina ed è emerso ancora di più il suo particolare astio nei suoi confronti, decidendo di non salvarla durante la nomination, affermando come nessuna dei mejor la volesse. La Cipriani, tra le altre cose, ha ricambiato il favore a Terlizzi decidendo di nominare Franco, nonostante tutto il gruppo si fosse coalizzato contro Cecilia Capriotti. Terlizzi, a questo punto, ha detto che nessuno sopporta Francesca e le ha rivolto degli appellativi non proprio felici. E’ stato Amaurys, anche lui non particolarmente empatico verso la Cipriani, a smorzare i toni invitando “zio Franco” a essere più rispettoso.

IL CONFRONTO DI FRANCO E CECILIA

Franco Terlizzi si sta comportando come un vero e proprio uragano all’interno dell’Isola dei Famosi, non mandandola affatto a dire agli altri naufraghi del reality. Nel corso delle ultime ore, l’ex pugile diventato un fenomeno dei social, ha avuto un chiarimento con Cecilia Capriotti. Secondo quest’ultima, lei sarebbe stata penalizzata dal gruppo e non ha gradito la nomination di Franco. Lei stessa ha nominato Terlizzi, convinta che lui non sarebbe andato al televoto. Infatti, alla fine, ha cancellato il nome di Warwick e ha scritto quello di Franco. Questa situazione ha creato dei veri e propri malumori e Franco ha detto che avrebbe nominato Craig ma visto che non ha potuto, il suo nome è ricaduto su Cecilia. Questa spiegazione sembra non aver convinto molto l’attrice e showgirl e c’è da dire che gli animi si stanno scaldando veramente tanto nel programma di Canale 5. Possibile che il nome fatto da Franco abbia segnato, in modo irreversibile, il destino di Cecilia all’Isola dei Famosi?

IL FIGLIO DI FRANCO FA IMPAZZIRE I SOCIAL

Franco Terlizzi sta rendendo una star, di riflesso, anche il figlio Micheal che è apparso in diretta durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo, molto affascinante, ha fatto impazzire i social network e molti si sono domandati chi fosse il “bono” (come è stato soprannominato) dell’Isola. Il mistero è stato svelato a Pomeriggio Cinque: si tratta dell’erede dell’ex pugile. Insomma, Franco è, in un modo o nell’altro, la star di questa edizione, seppur sia apparso spesso abbastanza verace nel suo modo di fare. Infatti, non approva l’atteggiamento di molti naufraghi , tra cui Craig con cui non va affatto d’accordo. Terlizzi è diventato uno dei bersagli preferiti dalla Gialappa’s band per quel che riguarda il suo legame con Nino Formicola e i tentativi di quest’ultimo di insegnarli l’Odissea per permettere al concorrente di poter fare colpo sulla moglie una volta rientrato a casa dall’avventura nello show di Canale 5.

