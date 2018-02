Fabrizio De Andrè, Principe Libero/ Prima parte, anticipazioni: la scoperta della musica e il rapimento

Fabrizio De Andrè - Principe Libero, anticipazioni del 13 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Dal primo incontro con la musica al tremendo rapimento del cantautore.

Fabrizio De Andrè - Principe Libero, in prima Tv su Rai 1

FABRIZIO DE ANDRÈ, PRINCIPE LIBERO: IL FILM IN DUE PUNTATE

Al via il film Fabrizio De Andrè - Principe Libero, il biopic sul grande cantautore diretto da Luca Facchini andrà in onda nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 13 febbraio 2018, con la sua prima puntata. Il secondo appuntamento verrà trasmesso invece dalla stessa emittente nel prime time di domani, 14 febbraio. La sceneggiatura è a cura di Giordano Meacci e Francesca Serafini, per una produzione che unisce la Bibi Film e Rai Fiction. Un tributo importante quello del regista italiano, che ripercorrerà la vita dell'artista mettendo in luce diversi eventi eclatanti della sua vita. L'incipit ruoterà attorno al rapimento che nel '79 ha obbligato De Andrè e Dori Ghezzi a rimenere segretati per mesi presso la loro proprietà di Agnata. Lo stesso evento che ha ispirato una delle più grandi canzoni del cantautore genovese, Hotel Supramonte, e che servirà comme innesco per ripercorrere l'intera esistenza di Fabrizio De Andrè.

La trama ripercorrerà infatti la sua infanzia ed il suo primo incontro con il mondo della musica, grazie al regalo del padre di una chitarra che lo accompagnerà negli anni futuri. Non mancheranno i grandi amori, come il primo che lo ha visto unirsi in matrimonio a Enrica Rignon, e i grandi amici. Come Paolo Villaggio, che per primo attribuirà al nomignolo di Faber all'artista, e Luigi Tenco, con cui il cantautore stringerà un'amicizia durata tanti anni e conclusa con il suicidio dell'amico. Non mancheranno inoltre i figli, da Luisa Vittoria a Cristiano, e le canzoni di De Andrè che faranno da cornice musicale al racconto e che concluderanno il tributo sulle note di Bocca di Rosa (1967). Il cast è composto da volti noti del piccolo e grande schermo, a partire da Luca Marinelli che avrà il compito di impersonale il protagonista. Al suo fianco troveremo Valentina Bellé nel ruolo di Dori Ghezzi, Ennio Fantastichini in quello del padre di De Andrè, Giuseppe, mentre Elena Radonicich regalerà il proprio volto alla prima moglie dell'artista, Enrica Rignon. Davide Iacopini sarà invece Mauro De Andrè e Tommaso Ragno rivestirà i panni di Riccardo Mannerini, paroliere italiano e amico stretto del cantautore. Conosciuto per il suo ruolo nella fiction Non Uccidere, Matteo Martari avrà il compito in questo nuovo lavoro di interpretare il celebre cantautore, poeta e compositore Luigi Tenco. Il ruolo di Paolo Villaggio è invece affidato a Gianluca Gobbi.

ANTICIPAZIONI DEL 13 FEBBRAIO 2018, PRIMA PARTE

Il rapimento di Fabrizio De Andrè e Dori Ghezzi permetterà al protagonista di andare a ritroso fino alla sua infanzia e adolescenza. Centrale il rapporto con il padre Giuseppe, che non solo gli regalerà la sua prima chitarra, ma gli imporrà di seguire determinate regole sia dal punto di vista degli studi che del comportamento. Imposizioni a cui Fabrizio risponde con la sua proverbiale ribellione, che sembra placarsi di fronte al dono del suo primo strumento. Non sarà facile per il giovane artista riuscire ad accettare la propria vocazione musicale, date le pressioni del padre che lo vorrebbe in ambienti di una certa elevatura. Per questo infatti Giuseppe lo convincerà spesso a partecipare a degli incontri con altre famiglie borghesi, un ambiente in cui incontrerà Enrica Rignon, colei che diventerà la sua prima moglie, e Luigi Tenco.

Il conflitto interiore giocherà un ruolo importante nella vita di Fabrizio, che presto cercherà una via di fuga nell'alcool. L'amicizia con Riccardo Mannerini gli permetterà invece di portare ad un livello successivo la propria arte musicale, l'unica in grado di appagarlo e motore che lo spinge ad esibirsi nei teatri, fino alla pubblicazione di Tutto Fabrizio De Andrè, il primo disco registrato in studio. Lontano dalle dinamiche familiari, deciderà infine di divorziare dalla Rignon e incontrerà in Dori Ghezzi un nuovo, importante amore. Una figura che lo spingerà a lasciare andare i propri antichi timori e con cui andrà a vivere in Gallura, nella speranza di cavalcare l'onda della libertà appena trovata. E invece dovrà confrontarsi con un gruppo di rapitori che lo rinchiuderanno per quattro lunghi mesi.

