Filippo Nardi/ Scuse al figlio Zachary e all'ex Benedetta. Lite con Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi, lite con Cecilia Capriott, come si comporterà l'ex gieffino? Parole commuoventi per il figlio Zachary e l'ex moglie Barbara (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi, L'Isola dei Famosi 2018

L'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha mostrato il lato fragile di Filippo Nardi, per via della frattura vissuta con l'ex compagna e madre del figlio Zachary. L'ex gieffino ha infatti interrotto la sua relazione con Benedetta alcuni anni fa, ma il suo amore sembra non essere terminato con altrettanta facilità. Nel corso della puntata, Filippo ha ammesso infatti di aver fatto tanti errori e di essere stato perdonato più volte dalla donna: è per questo che ritiene il dolore che prova giusto sotto molti punti di vista. Sentendosi in colpa, è convinto che Donatella rappresenti una sofferenza positiva, dato che il legame che li ha uniti è uno dei più forti che una persona possa dire di aver provato nella propria vita. I fan sono rimasti particolarmente commossi dalle parole di Filippo, riuscendo a simpatizzare per le sue lacrime. Soprattutto perché a distanza di tanti anni dalla sua partecipazione al Grande Fratello, il concorrente è riuscito a dimostrare di essere maturato ed essere diventato un uomo, molto diverso dalla figura del Conte fumantino che armato di manico di scopa aveva creato subbuglio all'interno della Casa. Filippo ha condiviso i propri sentimenti con gli altri Naufraghi anche nel corso dei giorni precedenti e quelli successivi, ma sembra proprio che non sia riuscito ad arrivare al cuore di tutti. Cecilia Capriotti infatti è convinta che nasconda una cattiveria senza limiti, che lo porta a manovrare gli altri a proprio piacimento.

LO SCONTRO CON CECILIA CAPRIOTTI

Lo scontro fra Filippo Nardi e Cecilia Capriotti all'Isola dei Famosi 2018 sembra non avere fine. I due concorrenti hanno avuto infatti diversi contrasti fin dal loro arrivo alle Honduras, per via delle reciproche accuse. Secondo Filippo, Cecilia sarebbe finta e farebbe di tutto per non contribuire alle dinamiche del gruppo, preferendo puntare tutto solo sul cibo. Non è raro infatti sentire la Naufraga ripetere di essere affamata, una sorta di tormentone che Nardi non digerisce. Anche per questo si è schierato dalla parte di Francesca Cipriani in seguito alla lite fra le due concorrenti, vedendo nella showgirl quella sincerità che non nota nella Capriotti. Quest'ultima invece afferma che Filippo sia un manipolatore e durante l'ultima diretta lo ha accusato pubblicamente di aver fatto di tutto perchè i suoi attuali compagni dell'Isola del Mejor non la scegliessero. Secondo la sua versione, avrebbe infatti detto sottovoce agli altri di non sceglierla, particolare smascherato dalla presunta abilità della donna di leggere in labiale. Gli scontri tuttavia non sono finiti qua: nell'ultima settimana, Filippo e Cecilia sono di nuovo entrati in contrasto per via dell'abitudine dell'ex gieffino di nascondere il riso nelle scarpe, togliendolo quindi agli altri concorrenti. E sembra proprio che Alessia Mancini stia dalla sua parte, anche se non ha esitato a confermare una delle accuse di Nardi, ovvero che Cecilia non si sia data da fare nei primi giorni del reality.

