Flavio Montrucchio, marito di Alessia Mancini/ Replica alle critiche della Capriotti? (Isola dei Famosi 2018)

Flavio Montrucchio, compagno della "naufraga" Alessia Mancini, è uno dei partner più celebri nel cast di naufraghe e naufraghi di questa Isola dei Famosi 2018

Alessia Mancini, in uno scatto (Archivio)

Mai come nell’edizione di quest’anno de L’Isola dei Famosi, esiste una sorta di cast parallelo a quello dei naufraghi che partecipano al reality show sulle incantevoli spiagge dell’Honduras: si tratta, ovviamente, di quello dei compagni e delle compagne dei protagonisti del programma in onda su Canale 5 e tra questi partner VIP un posto di rilievo lo sta assumendo, settimana dopo settimana, Flavio Montrucchio, noto non solo per essere il marito della showgirl Alessia Mancini ma anche per aver partecipato lui stesso a un reality, ovvero il Grande Fratello e proprio nell’anno in cui era presente nella Casa uno degli attuali naufraghi dell’isola, Filippo Nardi. Infatti, tra una dimostrazione di affetto alla sua dolce metà e una polemica nella quale è intervenuto per difendere la Mancini (dopo che Chiara Nasti le aveva dato dello “scorfano”), il 42enne attore e conduttore televisivo torinese pare essere una presenza costante, anche a migliaia di chilometri di distanza dai set in Honduras.

FLAVIO MONTRUCCHIO, ARRIVA LA REPLICA ALLA CAPRIOTTI?

Come è noto, Flavio Montrucchio è balzato agli onori delle cronache dopo aver replica, certo con una punta di ironia, alle accuse rivolte ad Alessia Mancini ma è probabile che sentiremo presto parlare nuovamente di lui, magari già nella puntata di questa sera, dato che la 37enne showgirl milanese stavolta è finita nel mirino di un’altra naufraga, ovvero Cecilia Capriotti. Nel corso dell’ultima settimana, infatti, ha detto della Mancini che è una “rompiscatole” anche se poi non ha dato seguito a queste parole e probabilmente il suo intento non voleva essere polemico: la compagna di Montrucchio è una delle concorrenti più intraprendenti di questa edizione, aspetto che potrebbe non piacere ad alcuni compagni (e compagne…) di avventura, magari proprio per il fatto che ciò potrebbe metterli in ombra. Ad ogni modo, ora i fan della Mancini si attendono una nuova difesa da parte dell’ex gieffino nei confronti della compagna, presumibilmente con lo stesso sarcasmo e buon gusto mostrati nella… querelle dello “scorfano”.

MANCINI-MONTRUCCHIO, IL SUCCESSO SOCIAL DELLA COPPIA

Intanto, questa settimana è proprio la moglie di Flavio Montrucchio a essere in nomination e a rischiare di dover tornare anzitempo a casa, in Italia: l’ex Velina di Striscia la Notizia è infatti stata nominata e rischia il “taglio” assieme a Cecilia Capriotti, Simone Barbato e Paola Di Benedetto. Tuttavia, stando almeno ai sondaggi apparsi su alcuni forum dedicati all’Isola dei Famosi, pare che non sia la Mancini una tra le possibile candidate a dire addio all’Honduras e parte del merito va proprio al sostegno “social” da parte del marito, nonché al Messaggio Segreto che aveva fatto recapitare alla sua Alessia nelle scorse settimane e nel quale le dichiarava il proprio amore, oppure anche a un tenero scatto in cui si era fotografato di spalle mentre accompagnava a scuola i loro due figli. Negli ultimissimi giorni, tuttavia, non sono apparsi video o scatti sul suo profilo Instagram (@flaviomontrucchio) che sostenessero apertamente la compagna, ma nell’ultima foto pubblicata a margine di un evento a cui ha partecipato sono state decine i messaggi di sostegno alla coppia che dimostra di aver fatto quantomeno breccia nel cuore degli spettatori. Basterà a salvare Alessia dall’eliminazione?

