Francesca Cipriani si ritira?/ Deve testimoniare al Processo Ruby? Il PM la salva (Isola dei Famosi 2018)

Francesca Cipriani sull'Isola dei famosi 2018 nonostante svenimenti, alcuni litigi e la testimonianza a Processo Ruby che poteva portarla al ritiro. Riuscirà a resistere ancora sull'Isola?

Francesca Cipriani, in uno scatto (Archivio)

Nonostante sia uno dei personaggi più in vista e chiacchierati di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per Francesca Cipriani l’ultima settimana trascorsa sulle spiagge dell’Honduras (dove sta andando in scena il reality show di Canale 5) non è stata per nulla facile, tra polemiche e anche critiche piovutele addosso dai social network, e senza contare quanto si è appreso di recente dalla Procura di Milano e che potrebbe riaprire un vecchio capitolo relativo a una delicata vicenda giudiziaria che la vede coinvolta. Nonostante questo, la 33enne showgirl originaria dell’Abruzzo non è risultata essere tra le meno amate del pubblico e questa settimana non sarà certo lei a essere in nomination e ad essere eliminata questa sera come invece capiterà a uno dei quattro naufraghi che rischiano il taglio (ovvero Alessia Mancini, Simone Barbato, Paola Di Benedetto e Cecilia Capriotti.

FRANCESCA CIPRIANI, IL COINVOLGIMENTO NEL "RUBY-GATE"

Al di là delle vicende legate al reality show, infatti, nelle ultime ore il nome di Francesca Cipriani è rimbalzato sui principali mezzi di informazione dato che, è notizia delle ultime ore, la Procura di Milano, in merito al processo ter relativo allo scandalo conosciuto come “Ruby-gate” ha dato parere negativo alla richiesta di rito abbreviato avanzata dai legali di Giovanna Rigato, la donna che, secondo quanto dichiarato da Silvio Berlusconi, avrebbe preteso da lui circa un milione di euro per non rilasciare alcuna dichiarazione in merito alle famose cene galanti che si tenevano nella villa di Arcore. Ebbene, la Cipriani avrebbe dovuto essere sentita come testimone dei fatti ma la sua permanenza in Honduras fino alla fine del programma (o in attesa di una sua eliminazione) ha reso impossibile la concessione del rito abbreviato dato che non è possibile chiedere una “rogatoria internazionale” affinché sia sentita prima dai magistrati. I pm hanno inoltre spiegati che la richiesta non è in linea coi tempi del rito abbreviato e che la teste in questione, ovvero la Cipriani, è imputata peraltro in un “procedimento connesso” e potrebbe benissimo volersi avvalere della “facoltà di non rispondere”. In attesa di nuovi sviluppi, un grattacapo in più per la bionda 33enne dopo alcuni giorni di fuoco, caratterizzati anche dallo scontro con Franci Terlizzi e dagli insulti da lui ricevuti.

VIDEO, IL REGALO DI FILIPPO NARDI

Intanto ieri, tornando alle più leggere cronache che arrivano dalle incantevoli spiagge dell’Honduras, Francesca Cipriani è stata protagonista di un piccolo siparietto: la breve clip in questione che lo documenta è stata pubblicata, come al solito, sul portale di Mediaset nella sezione dedicata all’Isola dei Famosi e poi è stato condiviso dallo staff della showgirl anche sulla sua seguitissima pagina Facebook. In sostanza, la Cipriani ha ricevuto un regalo inatteso da uno dei naufraghi, ovvero da Filippo Nardi: “Vedi, c’è qualcosa qui per te attaccato al pattino” le dice l’ex concorrente del Grande Fratello, scatenando la reazione della diretta interessata che risponde con un “Che carino!”. Il regalo infatti è una collana di conchiglie che la Cipriani mette subito al collo, prima di riempire di baci Nardi e ringraziarlo del “bel gesto”.

© Riproduzione Riservata.