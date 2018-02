GIUCAS CASELLA/ Cocco marcio? Io me lo mangio! (Isola dei Famosi 2018)

Giucas Casella: resisterà al fascino di Cecilia Capriotti? Intanto sta soffrendo particolarmente la fame. In un'occasione, addirittura, ha deciso di mangiare un pezzo di cocco marcio

13 febbraio 2018 Fabio Morasca

Giucas Casella, la settimana sull'Isola (Mediaset Extra)

Giucas Casella è uno dei concorrenti della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2018, il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, che tornerà in onda, in prima serata su Canale 5, martedì 13 febbraio. Il mentalista sarà sicuramente uno dei protagonisti della quarta puntata serale de L'Isola dei Famosi, visto che anche la settimana scorsa il mentalista o "paragnosta" non ha deluso i telespettatori di Canale 5. Come ricordiamo, infatti, al momento delle nomination, Giucas Casella ha deciso di nominare Cecilia Capriotti, fornendo una serie di motivazioni decisamente hot, come riporta il sito de Il Giornale: "Ho fatto il nome di Cecilia perché i miei ormoni impazziscono quando la vedono. Con lei la bandiera è sempre alzata al mattino". Per la cronaca, Cecilia Capriotti, dopo le nomination, è finita ufficialmente al televoto insieme ad Alessia Mancini e Simone Barbato.

GIUCAS CASELLA MANGIA UN COCCO MARCIO

Sempre durante la scorsa puntata serale, Giucas Casella è risultato essere il peggiore per quanto riguarda la prova settimanale. Il mentalista, quindi, ha trascorso l'ultima settimana sull'Isola del Peor. Il gruppo capitanato da lui è composto da Amaurys Perez, Gaspare, Alessia Mancini, Bianca Atzei, Elena Morali, Cecilia Capriotti e Simone Barbato. Per quanto riguarda l'ultima settimana di Isola dei Famosi vissuta da Giucas Casella, il mentalista, come ovvio che sia, sta soffrendo particolarmente la fame. In un'occasione, addirittura, ha deciso di mangiare un pezzo di cocco marcio, nonostante alcuni naufraghi come Gaspare o Amaurys Perez glielo abbiano fortemente sconsigliato: "Mi sembra un peccato buttarlo che mi può succedere? Mi portano all’ospedale? Me lo mangio anche così, ho troppa fame".

ACCUSATO DI SEVIZIE SU ANIMALI

Nel frattempo, sempre restando in tema di fame, le famose immagini di Giucas Casella intento a mangiare un polpo crudo potrebbero creargli qualche grattacapo di troppo, al suo ritorno in Italia. L'AIDAA, l'Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente, infatti, ha presentato un esposto ai danni di Giucas Casella con l'accusa di sevizie su animali. Nella fattispecie, il paragnosta è stato accusato di "aver seviziato inutilmente gli animali al solo scopo di fare spettacolo". Sul blog ufficiale dell'associazione, si possono leggere tutti gli altri particolari: "Nella settimana compresa tra il 22 ed il 27 gennaio 2018, Casella si rendeva responsabile dell’inutile uccisione di un polipo al quale staccava anche i tentacoli, provocandole indicibile dolore e successivamente la morte". L'AIDAA ha presentato l'esposto anche ai danni di Marco Ferri, il figlio dell'ex calciatore Riccardo Ferri, con le seguenti motivazioni: "Marco Ferri si rendeva responsabile di aver tagliato di netto la faccia ad un pesce vivo in quanto non in grado di asportare l’amo dopo aver pescato il pesce". Sul blog, si legge anche: "L'Associazione chiede anche alla procura di verificare eventuali altri reati commessi da autori e conduttori della trasmissione". Vedremo in futuro come andrà a finire questa vicenda.

