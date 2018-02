Gerry Scotti a E poi c'è Cattelan/ Video: “Chi vuol essere milionario?”, lo scherzo telefonico

Gerry Scotti è stato ospite di Alessandro Cattelan nel suo "E poi c’è Cattelan". Il re dei quiz ha fatto rivivere lo storico "Chi vuol essere milionario?" con uno scherzo telefonico.

13 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Alessandro Cattelan

La quarta settimana della quinta stagione di “E poi c’è Cattelan” si è aperta con Gerry Scotti come ospite di Alessandro Cattelan nella puntata di lunedì 12 febbraio. Il re dei quiz televisivi si è prestato con ironia all’intervista di Cattelan e ai divertenti giochi proposti in studio. Gerry Scotti ha fatto rivivere lo storico “Chi vuol essere milionario?” coinvolgendo un ragazzo fra il pubblico - Edoardo - e inscenando una delle chiamate a casa ponendo alla malcapitata una domanda veramente impossibile: “La Torre Eiffel è altra 324 metri e in estate si allunga di 12 cm. Quante Torri Eiffel servono per coprire la distanza dalla tera ad Alpha Linoleum, alle ore 15 del 23 gennaio partendo dal casello di Groppello Cairoli (va bene anche Casei Gerola)?”. La “sfortunata” amica di Edoardo ha azzardato una risposta, ma Gerry Scotti le ha prontamente rivelato che si trattava di uno scherzo.

GERRY SCOTTI GUEST STAR NELLA SERIE IMMATURI

Gerry Scotti ha appena concluso la conduzione di Striscia la notizia, che lo ha visto al timone del tg satirico di Antonio Ricci per un mese - da gennaio a febbraio - insieme a Michelle Hunziker. In attesa di tornare a condurre uno dei suoi quiz, Gerry Scotti è apparso in una delle prime puntate di “Immaturi - La serie”, che ha deciso di giocare anche sui numerosi riferimenti ai programmi di casa Mediaset. A Forum, per esempio, Barbara Palombelli parla con i contendenti della situazione di Francesca (Nicole Grimaudo) e la invita a buttarsi con Daniele (Daniele Liotti), mentre in Terra il giornalista Toni Capuozzo analizza la dinamica di quello che sta accadendo. Anche Gerry Scotti, a Caduta Libera, parla della ragazza e del professore, con una domanda ad hoc rivolta ai suoi concorrenti e l’invito, anche da parte sua, a concedere una possibilità al ragazzo.

