Gianluca Mobilia, fidanzato di Cecilia Capriotti/ Quel pettegolezzo subito smentito... (Isola dei Famosi 2018)

Gianluca Mobilia, fidanzato della "naufraga" Cecilia Capriotti, è stato protagonista nel corso dell'ultima settimana non solo di un tenero messaggio d'amore ma anche di alcuni voci di gossip

Cecilia Capriotti, in uno scatto (Archivio)

Gianluca Mobilia, fidanzato della showgirl Cecilia Capriotti, attualmente nel cast di naufraghi dell’edizione dell’Isola dei Famosi che sta andando in onda in questi giorni in quel dell’Honduras, è diventato uno de partner dei protagonisti del reality show più in vista, tra voci di gossip legate alla sua compagna e pure alcune ospitate televisive che hanno permesso al grande pubblico di conoscerlo meglio. E per la coppia formata da Mobilia e Capriotti questa è stata una settimana decisiva, dato che la 41enne ex modella originaria di Ascoli Piceno è finita in nomination assieme d Alessia Mancini, Paola Di Benedetto e infine Simone Barbato: quindi, se da un lato potrebbe finalmente ricongiungersi al suo Gianluca, dall’altro potrebbe dire addio all’isola dopo alcuni giorni di polemiche che l’hanno vista coinvolta assieme proprio all’ex Velina di Striscia la Notizia.

GIANLUCA MOBILIA, LA DEDICA DELLA SUA CECILIA

Come accaduto nel caso di Flavio Montrucchio nei confronti di Alessia Mancini, anche Gianluca Mobilia e la sua Cecilia Capriotti hanno avuto modo di dichiarare in diretta il proprio amore con uno scambio di messaggi a distanza: a differenza della Mancini (che la stessa Capriotti ha definito una “rompiscatole” aprendo un nuovo fronte polemico), la showgirl marchigiana è stata però lei a dedicare un romantico messaggio al suo compagno, dicendogli in lacrime un “Ti amo” che ha sorpreso un po’ tutti in studio, e rivelando così un aspetto del suo carattere che era rimasto decisamente in ombra nel corso dei primi giorni di permanenza sull’isola. La dedica è arrivata proprio dopo l’annuncio delle nomination e la Capriotti ha rivolto anche un pensiero “alla mia piccola e alla mia famiglia, mi mancano da morire” spiegando con gli occhi lucidi che se questo per lei è un gioco, loro invece sono la sua vita; peraltro, in studio quella sera c’erano non solo lo stesso Gianluca ma pure sua sorella Manola che hanno ascoltato commossi il messaggio arrivato da migliaia di chilometri di distanza.

L'INDISCREZIONE DI GOSSIP SU UNA MISTERIOSA BIONDA

E sempre a proposito di Gianluca Mobilia, negli ultimi giorni è stata pubblicata una indiscrezione di gossip che lo riguarda ma che, va precisato, non è stata in seguito confermata e che potrebbe risolversi nel solito pettegolezzo a carico di un personaggio noto, in questo caso per essere il fidanzato di Cecilia Capriotti. Anzi, nel giro di qualche ora è arrivata pure una secca smentita da parte dell’entourage di Mobilia spegnendo così di fatto sul nascere le polemiche. Stando infatti al sito Tabloit, l’imprenditore siculo impegnato anche nel mondo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi era stato “paparazzato” in compagnia di una misteriosa bionda in giro per Milano e qualcuno aveva osato mettere in dubbio la fedeltà del diretto interessato alla Capriotti, dato anche che i due erano poi entrati assieme in un hotel. Ebbene, l’ufficio stampa di Cecilia ha subito replicato a queste insinuazioni, spiegando che la ragazza bionda negli scatti è Valentina Contato, una socia di Gianluca e amica della stessa Capriotti: la loro contemporanea presenza, si legge nel comunicato inviato a Tabloit, era un “evento di lavoro”. Tutto chiarito? Sì, o quantomeno fino al prossimo scoop, o presunto tale…

