HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO/ Su Italia 1 il film con Daniel Radcliffe (oggi, 13 febbraio 2018)

Harry Potter e il calice di fuoco, il filmin onda su Italia 1 oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: Daniel Radcliffe, Emma Watson e Ruper Grint. Il dettaglio della trama.

13 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST DANIEL RADCLIFFE

Il film Harry Potter e il calice di fuoco, quarto episodio della saga tratta dai romanzo di J. K. Rowling, va in onda su Italia 1 oggi, martedì 13 febraio 2018, alle ore 21.20. La regia è stata affidata dalla produzione di Warner Bros al direttore britannico Mike Newell, vincitore di un Young Cinema Award al Festival di Cannes con il film 'Ballando con uno sconosciuto' del 1985, protagonista Rupert Everett in quegli anni al massimo della sua carriera. Mike Newell è un ottimo regista, attento alla definizione psicologica dei personaggi attraverso la telecamera, requisito indispensabile per sottolineare le tante sfumature del mondo 'Potter', e lo ricordiamo per altri film di successo come 'Alla 39esima Eclisse', 'Donnie Brasco' dirigendo uno strepitoso Al Pacino, 'Quattro Matrimoni E Un Funerale', film con il quale ha vinto anche un premio Cèsar e un BAFTA. Nel cast di 'Harry Potter E Il Calice Di Fuoco', oltre al consueto cast nel quale incontriamo Daniel Radcliffe nel ruolo del maghetto, Ruper Grint nel ruolo del rosso amico Ron Wesley, la bella e sapiente Ermione interpretata da Emma Watson, Ralph Fiennes bravissimo nel caratterizzare la follia di Vodemort, Michael Gambon, dal precedente film sostituto del defunto attore Richard Harris nel ruolo di Albus Silente, il bonario direttore della scuola magica, altri attori compaiono presenti in questo unico film o sino alla fine della saga. Tra essi l'irlandese Brendan Gleeson, nel ruolo del professor Malocchio o il bel Robert Pattinson, dal ruolo di vampiro, in questa sua comparsata vampirizzato dai Mangiamorte per una parte quasi collaterale ma con la sua identità e importanza ai fini della trama. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO, LA TRAMA DEL FILM

Harry Potter sta assistendo alla finale mondiale di quiddich tra le rappresentative irlandesi e bulgare. E' una giornata di festa e l'occhialuto maghetto è in compagnia dell'intera famiglia Weasley, Ermione ed altri amici magici, quando improvvisamente arriva un gruppo di Mangiamorte per portare lo scompiglio sulla competizione. Tra essi anche un personaggio losco ed amico di Voldemort che Harry sognò solo pochi giorni prima, un incubo rivelatore come altri, il segno per il quale Potter dovrà porre attenzione ad ogni persona incontrata. Il Ministero della Magia inizia a mostrarsi corrotto e pronto a supportare l'arte oscura di Voldemort, ponendo paletti importanti nei confronti di Albus Silente nella sua scuola magica, la serena Hogwarts nella quale proprio la presenza dei Mangiamorte, posti come sentinelle al di fuori dell'energia protettiva della scuola, turba l'umore degli studenti tornati alle rispettive classi e ordini scolastici dopo la finale di quiddich devastata dalle presenze maligne. Nel Ministero della Magia ci sono infiltrati di Voldemort, persone a lui fedeli che vogliono destituire l'ordine della scuola, il potere di Silente, approfittando proprio di una particolare situazione, il torneo Tremaghi nel quale, in questa occasione a Hogwarts, s'incontreranno tre scuole magiche. Cosa succederà ai seguaci del bene, al professor Silente, al piccolo Potter sempre più coinvolto nella disfida magica con il signore del Male?

