IL PADRE DI FILIPPO NARDI E IL FANTASMA DEL NONNO/ Le rivelazioni di Craig Warwick (Isola dei Famosi 2018)

Filippo Nardi, ha parlato del padre e del nonno materno, dopo una rivelazione di Craig Warwick sull'Isola dei Famosi 2018 che avrebbe visto il suo "angelo".

13 febbraio 2018 Fabio Morasca

Filippo Nardi, il fantasma del nonno all'Isola dei Famosi (Sito ufficiale)

Filippo Nardi, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha parlato di suo padre e di suo nonno in un "confessionale" andato in onda sulle reti Mediaset. L'ex concorrente del Grande Fratello 2 ha ricevuto una notizia dal sensitivo Craig Warwick, rivelandola, successivamente, davanti alle telecamere. Queste sono state le dichiarazioni di Nardi riprese anche da Il Giornale: "Craig mi ha detto una cosa un po’ particolare l’altro giorno. Mi ha detto: "Stanotte ho visto una figura molto grossa che stava sopra di te e ti guardava. Mi ha detto di dirti che è molto fiero di te e ed è molto arrabbiato con tuo padre perché quando ha avuto tutto, se lo è tenuto tutto per sé". Filippo Nardi ha subito trovato delle analogie tra quanto riferitogli da Warwick e ciò che ha vissuto nella sua vita privata: "Queste parole mi hanno fatto un po' senso perché si riferisce a una cosa successa anni fa nella mia famiglia che lui non poteva sapere". L'angelo di Filippo Nardi, che Craig Warwick avrebbe visto, sarebbe il suo nonno materno.

FILIPPO NARDI: "QUELLO CHE MI HA DETTO CRAIG HA DEL VERO"

Piuttosto che analizzare e andare a fondo con quanto avvenuto, però, Filippo Nardi ha preferito aspettare anche per verificare ulteriormente l'"attendibilità" di Craig Warwick. Il dj e produttore discografico di origini britanniche, però, ha messo in chiaro che ciò che gli ha detto Warwick, almeno per ora, corrisponde ad una verità che lui non poteva sapere: "Questo angelo sarebbe il mio nonno materno che era un uomo molto grosso. Non voglio elaborare. Voglio aspettare che mi dica qualcos'altro di personale, ma a grandi linee quello che mi ha detto ha del vero". Ricordiamo, per chi ancora non lo conoscesse, che Craig Warwick è un sensitivo inglese che sostiene di poter entrare in contatto con gli angeli sin dalla tenera età. Durante la prima puntata serale di questa tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, Craig Warwick ha discusso con Giucas Casella perché quest'ultimo, al momento delle nomination, l'aveva deriso, storpiando il suo nome da Craig a "Cracker". Il sensitivo inglese ha replicato, accusando Giucas Casella di parlare così per invidia: i due si sono successivamente chiariti.

CRAIG WARWICK: LE POLEMICHE

Durante quest'edizione de L'Isola dei Famosi, comunque, Craig Warwick si sarebbe già messo in contatto con parecchi angeli, andando ad informare successivamente i diretti interessati. Il sensitivo, ad esempio, sarebbe entrato in contatto con gli angeli di Bianca Atzei e di Elena Morali. Le sue presunte capacità paranormali hanno già fatto ampiamente discutere sia all'interno del reality show che fuori dal programma. Per quanto riguarda gli opinionisti de L'Isola dei Famosi, ad esempio, Mara Venier si è mostrata decisamente scettica davanti a questo presunto dono di Craig Warwick; Daniele Bossari, al contrario, forte anche della sua esperienza come conduttore e inviato di molte edizioni di Mistero, programma in onda su Italia 1, ha affermato di essere affascinato dal suo personaggio. Fuori dal programma, invece, Alessandro Cecchi Paone, intervistato dal settimanale Nuovo Tv, ha dichiarato che Craig Warwick è soltanto un "furbacchione" che fa business, a cui la gente crede soltanto perché ne ha bisogno.

