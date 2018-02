Il Commissario Montalbano/ Riassunto prima puntata e anticipazioni "Amore" in onda Lunedì 19 febbraio

Il Commissario Montalbano, cosa è successo nella prima puntata? La prossima andrà in onda lunedì 19 febbraio 2018: ecco le anticipazioni.

Il Commissario Montalbano, in prima Tv su Rai 1

Il Commissario Montalbano torna su Rai Uno con un nuovo caso complesso ed intricato. In realtà Salvo è alle prese con una duplice indagine, solo apparantemente slegata. L'episodio si apre con l'incendio di un negozio di elettronica. Il nostro protagonista, ben presto, capisce che non si tratta di un incidente involontario, ma di un danno provocato volutamente. Come se non bastasse, del proprietario non c'è più alcuna traccia. Salvo approfondisce il passato misterioso dell'uomo, che oltre ad essere un noto donnaiolo è anche una persona dalle spese facili. La sua scomparsa si intreccia al rapimento di alcune ragazze, sequestrate con dinamiche alquanto indecifrabili. Con l'aiuto dei suoi fedelissimi collaboratori, Mimì, Fazio e Catarella riesce ad avvicinarsi alla verità. Poi l'intuizione decisiva e l'arresto del colpevole, col fiuto del commissario che ancora una volta si rivela affidabile e lungimirante.

Le sfumature dell'amore nella prima puntata

Nell'episodio andato in onda ieri sera su Rai Uno, l'amore è stato nuovamente uno dei temi centrali. L'amore e le sue moltissimi sfumature, che possono trasformarsi in armi pericolose. La passione, l'ossessione e la pazzia diventano elementi costantemente presenti nell'arco dell'episodio. Marcello Di Carlo è uno dei personaggi principali del giallo, così come l'amico Giorgio Bonfiglio, interpretato da Bentivoglio. Il commissario Montalbano studia le pedine del suo scacchiere con scrupolo e dedizione, ma al tempo stesso deve fare i conti con i depistaggi dell'inchiesta, che lo porteranno anche a perdere la calma. Durante l'inchiesta emerge che Di Carlo aveva smesso di pagare il pizzo alla mafia e che l'incendio era un gesto minatorio. Il giallo coinvolgerà anche una donna, Silvana, assassinata apparentemente senza un motivo chiaro. Anche qui, con la sua solità abilità, Montalbano riuscirà ad unire ed incastrare tutti i pezzi del puzzle.

Anticipazioni seconda puntata 'Amore' del 19 febbraio

Lunedì prossimo, 19 febbraio 2018, il commissario Montalbano torna con un nuovo episodio inedito. La puntata è Amore, tratta da un romanzo di Camilleri. La trama racconta di una misteriosa scomparsa a Vigata. Una bellissima ragazza di nome Michela, dal passato molto difficile ed un presente travagliato, è sparita dalla circolazione. L'indagine ricorda a Salvo quanto tutto sia temporaneo e quanto sia importante avere al proprio fianco delle persone speciali come la sua fidanzata Livia. Salvo si rende conto che il loro rapporto è stato messo in secondo piano più di una volta e adesso sembra deciso a darsi delle priorità. Qualcosa, però, rischierà di andare per il verso storto. Ancora una volta il commissario dovrà dare il meglio di sè per trovare il lieto fine. Anche nella prossima puntata ritroveremo esare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio), Angelo Russo (Catarella), con la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo della compagno di Salvo, Livia.

