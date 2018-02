Il padre di Cecilia Capriotti/ "È morto quando avevo 2 anni": la naufraga in lacrime all'Isola dei Famosi 2018

Cecilia Capriotti ricorda suo padre all'Isola dei Famosi 2018 e scoppia in lacrime: "È morto quando avevo due anni e mezzo, oggi è il suo compleanno".

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Cecilia Capriotti

L'Isola dei Famosi, oltre ad essere luogo di sfide e difficoltà, è anche occasione per i concorrenti di riflettere e dedicarsi ai propri pensieri, anche quelli più dolorosi. È così anche per Cecilia Capriotti, che nel nuovo daytime ha avuto un momento di tristezza ripensando a suo padre. La naufraga ha infatti lasciato il gruppo per potersi appartare sulla spiaggia per scrivere un messaggio: "Auguri papà". Cecilia ha infatti spiegato fosse il compleanno di suo padre ma le lacrime sono sgorgate in quanto lui, purtroppo, non c'è più. “Oggi è un giorno particolare perché mio padre ha compiuto gli anni.” ha svelato la naufraga nel corso di un confessionale, per poi aggiungere “Non c’è più da quando avevo due anni e mezzo: l’ho conosciuto grazie ai ricordi e alle parole di mia madre."

CECILIA CAPRIOTTI: "MIO PADRE È IL MIO ANGELO"

Cecilia Capriotti non riesce a trattenere le lacrime, riportando alla mente un ricordo che, anche a distanza di tanti anni, continua a fare molto male così come la mancanza stessa di suo padre. Infatti, poco dopo, ammette: “Vorrei ricordarlo col sorriso ma non ce la faccio.” Non si sa molto sul papà di Cecilia Capriotti, se non che, nonostante i tanti anni passati dalla sua morte, sia ancora un dolore vivo e forte per la showgirl. Anche prima di partire per l'Isola dei Famosi 2018, la Capriotti ha infatti avuto un pensiero per lui e ha ammesso: «Parto pensando anche a lui, che non ho conosciuto ma che sento sempre vicino e che è il mio Angelo meraviglioso».

