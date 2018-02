Isola dei Famosi 2018/ Diretta e anticipazioni: eliminato Barbato, Capriotti o Mancini? (Quarta puntata)

Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.

13 febbraio 2018 Valentina Gambino

Isola dei Famosi 2018

Prosegue l’appuntamento televisivo con la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2018. In diretta su Canale 5, Alessia Marcuzzi è prontissima a raccontare le gesta dei naufraghi in Honduras. Insieme a lei in studio, ritroveremo come sempre Mara Venier e Daniele Bossari, predisposti a spalleggiarla come si deve. In collegamento dalla Palapa invece, il nuovo inviato del programma: Stefano De Martino. La trasmissione aveva debuttato al lunedì ma poi, temendo Il Commissario Montalbano si è prontamente trasferita al martedì sera, proprio da oggi. Stasera però, per una sua esplicita volontà, Francesco Monte non sarà presente in studio per poter parlare con la conduttrice. Eva Henger sarà seduta in studio per aprire le danze delle eliminazioni oppure no? Staremo a vedere. Visti gli ultimi presupposti, dubitiamo che l’ex pornostar possa essere presente per raccontare ancora le ultime sullo spinoso caso “canna-gate”. Probabilmente anzi, nel corso dell’appuntamento si proverà ad accantonare questo spiacevole episodio una volta per tutte.

Isola 13, Cecilia Capriotti eliminata?

Quarto appuntamento con edizione numero 13 dell’Isola dei Famosi. Chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? A decidere chi sarà eliminato saranno anche questa volta i telespettatori attraverso quattro canali ufficiali: App Mediaset Fan, Facebook, Messenger, Web e SMS. I sondaggi web pendono tutti per l’uscita di scena della Capriotti. L’attrice dalla erre moscia, prima di andare via si comporterà come Eva Henger? Durante la settimana infatti, proprio lei avrebbe riferito ad Amaurys Perez, una frase choc pronunciata da Flippo Nardi ai danni di Francesca Cipriani. A quanto pare, durante i primi giorni di permanenza sull'Isola, quando l’ex Pupa faceva molto poco, avrebbe detto che persone come lei andrebbero soppresse. Il web dopo questo dettaglio, ha immediatamente chiesto la squalifica del concorrente. Cosa accadrà stasera? Si prenderanno davvero dei provvedimenti oppure l’intera faccenda verrà insabbiata? In studio con Alessia Marcuzzi, troveremo anche Nadia Rinaldi, pronta per raccontare la sua Isola e riabbracciare finalmente il figlio che ha avuto modo di sostenerla durante alcune ospitate su Canale 5 all’interno dei programmi televisivi condotti da Barbara d’Urso.

Nadia Rinaldi in studio e tre crolli emotivi

Anche la Rinaldi dopo un primo momento di pace, ha avuto modo di scagliarsi contro Francesco Monte. Vedremo quindi stasera, cosa dichiarerà e se vorrà dire la sua sull’intera faccenda visto che, di recente era uscito anche il suo nome nello spinoso caso “droga-gate”. È probabile che Alessia Marcuzzi, durante la serata però, voglia offrire al pubblico altre delucidazioni in riferimento alla questione che ha coinvolto Eva Henger e proprio l’ex tronista. Ed intanto, la lotta per la leadership sull'Isola sembra vedere contrapporsi due "sovrane" parecchio carismatiche e predominanti: Alessia Mancini e Paola Di Benedetto. Dopo avere approfondito questo aspetto, ci sarà poi modo di parlare del crollo emotivo di Filippo Nardi che sente nostalgia di casa ed ha anche deciso di scrivere una lettera per poi bruciarla e seppellirla come se fosse un perfetto rituale curativo. Le prime parole sono state rivolte a Benedetta, ex compagna e madre di suo figlio Zach che definisce "la donna che rispetta più al mondo", per poi confessare: "Nostro figlio è fortunato ad averti come madre, e io ad averti come amico". Spazio anche per la crisi di Franco Terlizzi (anche lui nostalgico) e Francesca Cipriani, con la sua “doppia” identità. In ultimo, ci saranno le nuove nomination.

