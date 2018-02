JEREMIAS RODRIGUEZ/ "Al GF ho finto". Il fratello di Belen svela il suo segreto a Elenoire Casalegno

Ospite di Elenoire Casalegno a "Raccontami", Jeremias Rodriguez ha confessato per la prima volta di aver finto dentro la casa del Grande Fratello Vip 2.

A distanza di alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 2, Jeremias Rodriguez ritorna a parlare della sua esperienza all'interno del reality. Difficile il suo rapporto con gli altri concorrenti, che nella maggior parte dei casi lo hanno colpito in negativo per la loro abilità nel mentire. Il fratello di Cecilia ha invece deciso di affrontare il reality in modo diverso, scegliendo di rimanere coerente a se stesso e di portare avanti la sua natura sincera. Non del tutto, come ha confessato durante un'intervista intima a Raccontami, la rubrica condotta da Eleonoire Casalegno su 361 Tv, dato che proprio la poca naturalezza dei compagni d'avventura lo ha spinto ad omettere diversi particolari della sua vita privata: "Non posso dire di non aver finto niente perché tutti lì dentro hanno finto qualcosa", ha rivealto Jeremias. Il giudizio del resto lo ha sempre addolorato, dato che il suo passato in sovrappeso lo ha reso più sensibile verso l'opinione altrui. Il riferimento al famoso segreto di Jeremias Rodriguez, di cui ancora non si sa nulla, è chiaro: in tanti mesi di GF Vip i fan si sono chiesti che cosa fosse successo nella sua vita a spingerlo verso il baratro. Indimenticabile infatti l'incontro con il padre, commovente e fra le lacrime, intervenuto nella Casa per tranquillizzare il ragazzo riguardo a una presunta delusione che gli avrebbe dato in passato, proprio in riferimento a quell'ormai famoso buco nero. Secondo Jeremias tra l'altro “chi ha voluto capire, lo ha capito”, riferendosi proprio a quanto vissuto in passato.

Jeremias Rodriguez sogna di diventare attore

Quali sono i sogni di Jeremias Rodriguez per il suo futuro? Di certo non lo studio, visto che l'argentino avrebbe una vera e propria allergia nei confronti dello studio. Gli piacerebbe però tentare la strada dello spettacolo e magari diventare attore, una passione che ha sempre avuto fin da piccolo. In realtà una passione che lo ha visto diviso da bambino di fronte a una scelta del tutto opposta, ovvero la possibilità di diventare veterinario. E sembra che sia stata proprio la scarsa propensione verso lo studio a spingerlo ad abbandonare questo desiderio, come ha rivelato ad Elenoire Casalegno in una recente intervista a Raccontami. Impossibile non notare come il successo ottenuto dalla sorella Belen Rodriguez lo abbia spinto, così come la sorella Cecilia, a entrare nello stesso mondo della showgirl e non è di certo l'unico punto in comune che lega Jeremias alle due sorelle maggiori. I tre, legatissimi, hanno il merito di aver acceso i riflettori della tv italiana sul loro rapporto e unione, un sentimento molto forte che deriva dall'essere cresciuti insieme e dall'aver lottato contro tante difficoltà familiari. Ad oggi, rivela sempre Jeremias, ha scelto di vivere in Italia proprio perché è qui “che ho tutto quello di cui ho bisogno”. L'intera famiglia, ribattezzato il clan Rodriguez da alcuni fan sui social, si trova vive ormai nel nostro Paese.

Sogna l'amore

Jeremias Rodriguez ha dei sogni semplici, ma forse proprio per questo difficili da realizzare. Essere circondato da persone vere e genuine, riuscire a creare legami forti e di cuore. Una scelta che come gli ha fatto notare Elenoire Casalegno in Raccontami cozza di molto con il suo desiderio di entrare nel mondo dello spettacolo. Il fratello di Belen e Cecilia tuttavia è convinto di aver avuto la fortuna di conoscere degli amici a pochi giorni di distanza dal suo arrivo in Italia, avvenuto due settimane prima del suo ingresso al Grande Fratello Vip 2. Anche l'amore è importante per il giovane Rodriguez, anche se negli ultimi tempi sembra aver messo da parte la possibilità che esista quel sentimento eterno che tutti vorrebbero. L'amore del resto lo ha spinto ad entrare nella Casa e ad affrontare quell'esperienza con la sorella Cecilia. Ed è lo stesso sentimento che gli è stato trasmesso dai genitori, una coppia solida che anche se ha vissuto alti e bassi nel corso della vita, è riuscita a mantenere le redini della famiglia. Ed è infatti l'amore che Jeremias Rodriguez vorrebbe al centro delle sue relazioni con gli altri, a prescindere dalla natura sentimentale delle stesse. Quel tipo di motore che ti porta a parlare all'altro con il cuore, senza nascondersi o fingersi, quella natura che permette di guardare l'altro con chiarezza e che spinge a donare la più completa fiducia.

