JONATHAN KASHANIAN/ Contro Filippo Nardi in difesa Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018)

Jonathan, Isola dei famosi 2018: Filippo Nardi ha rimproverato Cecilia di aver preso una dose eccessiva di riso, Kashanian ha cercato di prendere le difese della sua amica.

13 febbraio 2018

Jonathan Isola dei famosi

Jonathan Kashanian continua la sua avventura nell’Isola dei Famosi e lo sta facendo nel migliore dei modi. L’ex vincitore del Grande Fratello 5 si sta dimostrando uno dei personaggi più apprezzati e amati, grazie alla sua naturalezza, simpatia e voglia di mettersi in gioco sempre col sorriso. Inoltre, non sembra essersi adagiato a far fare il lavoro più difficoltoso agli altri naufraghi e lui stesso ha deciso di dedicarsi alla pesca. Infatti, un video delle ultime ore lo mostra intenzionato a costruire una vera e propria canna da pesca: “Se riesce a tirare anche così, non è un pesce, è uno squalo” ha detto in merito alla sua opera manifatturiera. Tuttavia, per il conduttore c’è stata una vera brutta sorpresa quando ha scoperto che erano finiti i paguri, fondamentali per andare a pescare. “Non è che si nascondono nella sabbia?” ha detto Jonathan, che poi ha proseguito paragonando i paguri a Dracula che si nascondono di giorno e escono fuori solo la notte. Ma, nulla può fermare Kashanian che minaccia: non rimarrà uno di loro su quest’isola.

JONATHAN, SONO SCINTILLE CON FILIPPO

Jonathan Kashanian si sta mettendo in gioco al 100% in questa Isola dei famosi, collaborando in tutto e per tutto nella convivenza con gli altri naufraghi. Si dedica alla pesca, smorza gli umori e cerca di mantenere l’equilibrio con gli altri naufraghi. Tuttavia, subito dopo la diretta, c’è stato un momento di tensione con gli altri major che si trovano con lui sull’Isola. Tutto è scaturito per colpa di Cecilia Capriotti, in nomination con Alessia Mancini e Simone Barbato. Jonathan, infatti, è molto amico di Cecilia e e non crede che la showgirl e attrice si comporti male con gli altri naufraghi per cattiveria. Ad esempio, Filippo Nardi ha rimproverato Cecilia di aver preso una dose eccessiva di riso ma Kashanian ha cercato di prendere le difese della sua amica, dicendo che glielo avrebbe impedito qualora l’avesse vista, facendo leva sul loro legame. Non è la prima volta che Jonathan si scontra con Filippo. Ha rimproverato l’ex gieffino di aver anche fatto scaturire, involontariamente, la lite tra Nadia e Francesca.

IL DESIDERIO DI JONATHAN

Questa Isola dei Famosi sta facendo uscire anche l’interiorità di Jonathan. Infatti, il ragazzo si sta dimostrando molto sensibile, nonostante cerchi di mascherare questo aspetto con l’ilarità, la simpatia e non prendendosi troppo sul serio. Ebbene, qualche giorno fa il vincitore del GF 5 ed è co.conduttore di Verissimo ha avuto modo di confidarsi con Alessia Mancini riguardo la sua vita e i suoi desideri più nascosti. Kashanian ha detto di non sentire la mancanza di un uomo, non gli interessa avere una relazione ma che vorrebbe avere un figlio. “Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano”. Jonathan non ha paura di restare single, quindi, ma di non riuscire a trasmettere a un figlio tutto l’amore che ha dentro. Sente che il tempo sta correndo veloce e la sua è una vera e propria ansia. Riuscirà a realizzare questo sogno una volta uscito dal reality più famoso della tv?

