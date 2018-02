LOCANDA BUSENTO/ Stile rustico di una vecchia birreria tedesca (4 Ristoranti)

La Locanda Busento è situata all’interno di una vecchia birreria tedesca ed ha uno stile rustico. Questa sera protagonista ad Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Monaco di Baviera sarà la protagonista della nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. È qui che andrà in scena la sfida tra 4 ristoratori della zona per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina regionale italiana. La Locanda Busento ed il suo titolare Andrea proveranno a mettercela tutta per vincere il titolo e relativo premio. Andrea vive a Monaco da ben quindici anni, originario della Calabria, ama far sentire il suo accento marcatamente calabrese nonché proporre una cucina tipica del Sud soprattutto semplice e adatta a tutti. La Locanda Busento è situata all’interno di una vecchia birreria tedesca con grandi vetrate, le arcate sul soffitto e massicci pilastri in pietra. Lo stile è decisamente rustico come una classica birreria bavarese. La Locanda Busento offre ben quattro aree specifiche, il ristorante, il giardino d’inverno, la sala laterale e il giardino della birra. In più per chi volesse soggiornare c’è la possibilità di assaporare e conoscere un’atmosfera davvero speciale con camere con soffitto a volta.

LOCANDA BUSENTO, SUGGESTIVO IL GIARDINO DELLA BIRRA

Molto suggestivo è nello specifico il giardino della birra. Infatti nei mesi più caldi, la Locanda offre la possibilità di riposare sotto gli alberi ombrosi. Qui circondati dalla natura e dalla freschezza dell’aria sarà possibile gustare la tipica cucina mediterranea, le pizze croccanti del forno a legna o anche la pasta fresca fatta in casa. Non mancano però i grandi classici italiani adattati al gusto bavarese come la carbonara con la panna e lo speck. Peculiarità essenziale della Locanda Busento sono gli ingredienti freschi e tipici della cucina italiana come l’olio di oliva, pomodori, melanzane, zucchine, cipolle, aglio, origano, timo, rosmarino e basilico. I piatti forti della Locanda Busento sono: il pane fatto in casa aromatizzato con finocchio e limone, parmigiana, bistecca alla fiorentina, saltimbocca e costata di manzo. Il tutto accompagnato da un ottimo bicchiere di vino, infatti è offerta una vasta selezione di vini pregiati, vari tipi di prosecco oppure birre di grano fresco, ma anche Champagne e vari distillati.

