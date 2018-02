MARCO FERRI/ Cuoco provetto per i naufraghi "sognando" Masterchef Italia? (Isola dei Famosi 2018)

Marco Ferri è uno dei protagonisti dell'Isola dei Famosi 2018 e si sta distinguendo per cucinare dei piatti di riso agli altri naufraghi, consolando anche le donne del reality.

13 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Marco Ferri Isola dei Famosi

Marco Ferri è sicuramente il ragazzo che si sta dando più da fare in questa edizione dell’Isola dei Famosi. Il ragazzo pesca, procaccia il cibo per tutti gli altri naufraghi ed è diventato un vero e proprio cuoco provetto insieme al compagno di avventura Filippo Nardi. Che stiano segretamente pensado a partecipare a Masterchef Italia Vip? Marco Ferri, nell’isola dei mejor, sembra veramente rinato e più sereno. “In quest’isola si sta decisamente meglio” ha detto durante in confessionale, non lesinando un sorriso. Il ragazzo ha preparato del riso all’aglio per tutti i suoi compagni di avventura ed ha apprezzato molto il momento del pranzo sulla nuova spiaggia, paragonandola a una sala da pranzo più bella. Matteo, d’accordo con gli altri naufraghi, ha deciso di preparare altre porzioni di riso anche per i giorni successivi, vista l’impossibilità di tenere sotto controllo il fuoco. Insomma, il giovane si sta dando veramente molto da fare per il fabbisogno dell’Isola dei Famosi e c’è da chiedersi se questo suo atteggiamento possa essere la carta vincente per giungere in finale.

MARCO FERRI, FLIRT CON ROSA PERROTTA?

Marco Ferri è uno dei naufraghi che sta facendo più discutere durante questa Isola dei Famosi. Ovviamente, la sua conturbante bellezza lo sta portando al centro del gossip e del pettegolezzo e sono molti i telespettatori che credono ad un prossimo sviluppo sentimentale tra il giovane e Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne. I due, infatti, sembrano essere molto vicini anche se pare che, per il momento, ci sia solo una bella amicizia. Marco, infatti, è abbastanza espansivo anche con Paola di Benedetto e, probabilmente, solo per una questione di carattere. Ne ho convinto anche Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa, il quale non si è detto affatto preoccupato del legame tra i due, visto che la Perrotta ha saputo mettere al proprio posto Marco quando questa l’ha chiamata cucciola. Insomma, per il momento nessun tradimento all’orizzonte ma possibile che da qui alla fine del reality Marco non faccia girare la testa a nessuna delle protagoniste?

MARCO FERRI CONSOLA BIANCA

Durante l’ultima puntata in prime time dell’Isola dei Famosi c’è stato un fuori onda in cui Marco Ferri ha cercato di consolare la sua compagna di avventura Bianca Atzei, ancora troppo scossa per la fine della sua relazione con Max Biaggi. “Anche se dovesse riaffiorare il pensiero è normale, io ci ho messo otto mesi a dimenticare la mia ex e ancora ci penso. Pensa tu dopo due mesi però mi piace che ti vedo bene, vai avanti e lo affronti” sono state le parole di Ferri verso la cantante. Inoltre, ha cercato di spronarla a combattere e a tirare fuori il meglio di sé, anche alla luce dell’avventura sulla spiaggia dei peor che è sicuramente più difficile da gestire, considerando anche che è sporca e che il cibo scarseggia. Il giovane si sta dimostrando un valido amico per tutti i naufraghi e chissà se loro saranno pronti a fare lo stesso quando, una volta in Italia, Ferri dovrà difendersi da una denuncia presentata da AIDAA per aver maltrattato dei pesci ancora vivi.

