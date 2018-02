MONTALBANO E PASQUANO/ Marcello Perracchio non si vede ma c'è: così si elude la morte del medico legale

Montalbano e Pasquano: l'esordio della fiction ha svelato la scelta della produzione per sopperire alla morte di Marcello Perracchio, il medico legale amatissimo dai fan del Commissario.

Il commissario Montalbano (foto da Lapresse)

Prima del via, l'attesa era tanta: ma come farà Montalbano senza il dottor Pasquano? La risposta è arrivata durante la prima visione de La giostra degli scambi, uno dei due episodi inediti del commissario di Vigata ispirati dalla penna sempre geniale di Andrea Camilleri. Perché all'assenza di Marcello Perracchio, l'attore morto in estate all'età di 79 anni, difficilmente il pubblico del commissario si potrà abituare. Allora ecco trovato l'escamotage: il dottor Pasquano c'è, ma non si vede. Impossibile pensare di sostituirlo con un altro attore, il pubblico subito avrebbe paragonato il personaggio nuovo con quello vecchio. Un po' come succede a Beautiful, dove Ridge si chiamerà pure Ridge, ma in realtà non è più Ridge senza Ronn Moss ad interpretarlo. E nessuno meglio di Perracchio potrà rivolgersi - neanche in futuro - a Salvo Montalbano ostentando fastidio e insofferenza, nessuno mai potrà dirgli che le sue domande altro non sono se non un "grannissimo scassamento di cabasisi".

IL RITORNO DI JACOMUZZI

Dal punto di vista della fiction, però, com'è stata giustificata l'assenza di Pasquano? Il medico legale risulta spesso decisivo per le trame di Montalbano, che ai suoi consigli si affida quando qualcosa nel delitto non lo convince a pieno. Il regista, allora, ha pensato di richiamare il dottor Jacomuzzi, il capo della scientifica di rientro dopo un periodo all'estero, già presente nel primissimo episodio di Montalbano, "Il ladro di merendine" targato 1999. Ma nessuna lesa maestà: non è Jacomuzzi ad occuparsi dell'autopsia, quella spetta soltanto a Pasquano. Soltanto che il caratteraccio del dottore è noto, così come noto è il suo vizio per il gioco. Allora spetta a Jacomuzzi farsi da tramite con Montalbano: lui è riuscito a vederlo Pasquano, ma è di umore nero perché hanno chiuso per un mese il suo circolo di poker, meglio non avvicinarsi e affidarsi ai pochi dettagli che lo stesso capo della scientifica è riuscito a strappargli di bocca. Montalbano non si arrischia stavolta, come invece ha fatto in passato: neanche un vassoio di cannoli, purtroppo, può bastare a riportarlo in scena...

© Riproduzione Riservata.