Manuela K./ Uomini e donne, il misterioso SUV bianco e il bacio proibito, eliminata?

Nuovi scossoni nel trono classico e nella puntata di oggi di Uomini e donne che oggi ci regalerà lo scontro tra Manuela K e Mariano Catanzaro, sarà eliminata?

13 febbraio 2018 Hedda Hopper

Mariano Catanzaro, Uomini e donne

Uomini e donne torna oggi con la seconda parte della maxi puntata del trono classico iniziata ieri pomeriggio. Ad attirare l'attenzione saranno Mariano Catanzaro e le sue corteggiatrici. In particolare, oggi scoppierà il caso Manuela K. La bella corteggiatrice arriverà in studio pronta a sedersi sulla poltrona e fare la puntata ma, a quanto pare, qualcosa per lei andrà storto. A dire qualcosa sulla corteggiatrice sarà proprio Maria De Filippi. La conduttrice rivelerà a Mariano Catanzaro che la corteggiatrice non è arriva in trasmissione e agli studi con una macchina della produzione ma con un misterioso SUV bianco in compagnia di un ragazzo. Quando è scesa dall'auto, Manuela ha baciato il ragazzo ed è entrata negli studi e nel suo camerino. La segnalazione questa volta non può essere imprecisa visto che arriva dalla redazione, quale saranno le scuse della ragazza?

MANUELA K ELIMINATA DA MARIANO CATANZARO?

Manuela K sarà al centro della puntata ma sicuramente non si tirerà indietro quando arriverà il momento di spiegare quanto accaduto. A quanto pare solo quando la conduttrice la metterà davanti ai suoi errori, lei dirà di essere in studio per parlare con Mariano e spiegargli alcune cose, ma la domanda é: Perché rimanere in studio dall'inizio della puntata fino alla fine? Sicuramente l'unica risposta è la visibilità e Mariano non tergiverserà quando arriverà il momento dell'eliminazione. Cosa succederà in studio questa volta? Lo scopriremo solo oggi pomeriggio durante la puntata di Uomini e donne.

