Mara Venier/ Truffata l'opinionista dell'Isola dei Famosi 2018, lei avverte: "Non fidatevi!"

13 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Mara Venier truffata

Mara Venier è stata vittima di una vera e propria truffa. La donna infatti ha voluto raccontare ai suoi amici di Instagram cosa è accaduto per metterli in guardia. Infatti l'immagine del noto personaggio televisivo è stata utilizzata per la campagna pubblicitaria di una crema contro la vecchiaia e gli inestetismi della pelle. In questa a Mara Venier sono state attribuite anche delle parole: "Ecco come cancello le mie rughe". La donna ha voluto sottolineare: "Amici di Instagram su Facebook gira questo profilo che sfrutta la mia immagine e prende in giro chi ci casca. Si tratta di una truffa a mia insaputa nei vostri confronti per vendere il prodotto". Continua poi con una richiesta al pubblico di segnalare questo poste poi all'azienda chiede: "Chi siete? Chi vi conosce?". Clicca qui per il post di Mara Venier.

MARA VENIER STASERA PROTAGONISTA ALL'ISOLA

Stasera torna L'Isola dei Famosi 2018 con la presenza immancabile di Mara Venier. La donna infatti ha regalato grandissimi sorrisi con le sue gaffe, alcune anche volute, che hanno reso il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ancor più divertente. La donna infatti è stata protagonista di spoiler involontari che anticipavano ai concorrenti del programma qualcosa che invece doveva rimanere celati ai naufraghi. Una situazione che è nata involontariamente e sulla quale poi è stata la stessa Mara Venier a giocare molto, facendo sorridere il pubblico e divertendosi lei stessa. E' stata però anche una spalla solida sulla quale si sono appoggiati i concorrenti più giovani, come una zia che ha sempre la parola giusta al momento giusto da tirare in ballo anche nelle difficoltà che si vivono inevitabilmente in Honduras. Staremo a vedere quello che accadrà stasera nella prima puntata che si disputa di martedì sera.

