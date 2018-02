MARTA PASQUALATO/ Uomini e Donne, lascia lo studio dopo la segnalazione: Nicolò Brigante furioso

Marta Pasqualato smascherata? Una segnalazione pesante per la corteggiatrice di Nicolò Brigante nella puntata odierna del trono clasico di Uomini e Donne.

13 febbraio 2018 - agg. 13 febbraio 2018, 15.35 Stella Dibenedetto

Nicolò Brigante

Scoppia il caos nello studio di Uomini e Donne. Protagonista di polemiche e di una grave segnalazione è Marta Pasqualato. Gianni Sperti ha ricevuto messaggi da una persona che parla di una "scappatella" per Marta con un ragazzo. Nicolò è furioso, Marta lascia lo studio per essere poi raggiunta dal tronista che vuole ulteriori chiarimenti. Intanto sul web c'è chi dice la sua sulla vicenda, come questa telespettatrice che dichiara: "Allora premesso che lei a me nè piace nè non piace sto trono non mi fa nè caldo nè freddo. Io ci credo che sia uno scherzo. Ma devo anche dire che se lei ci avesse tenuto e fosse così tanto presa da Nicolò avrebbe detto all'amico suo" non ti azzardare io ci tengo a questa persona e se sei mio amico non fare una cosa del genere perchè lui potrebbe prenderla male" (Aggiornamento di Anna Montesano)

GRAVE SEGNALAZIONE PER MARTA

Segnalazione pesante per Marta Pasqualato, la corteggiatrice di Nicolò Brigante. Nella puntata del trono classico di Uomini e Donne, in onda tra poco su canale 5, a puntare il dito contro la corteggiatrice è Gianni Sperti che porta in trasmissione una segnalazione ricevuta. L’opinionista del programma di Maria De Filippi porta a conoscenza di tutti la segnalazione secondo cui Marta Pasqualato avrebbe avuto una scappatella con uno studente di medicina di Ferrara durante la sua avventura alla corte di Nicolò Brigante. Gianni mostra anche lo screen della conversazione avuta con l’autore della segnalazione provocando la dura reazione di Nicolò Brigante. Il tronista, infatti, furioso con la sua pretendente, chiede a Marta di raccontare la verità e di difendersi chiamando in trasmissione la persona di cui si parla nella segnalazione. Il tronista siciliano, inoltre, avvisa Marta che, in caso contrario, può lasciare lo studio. La Pasqualato decide così di lasciare il programma e andare via.

NUOVI COLPI DI SCENA TRA MARTA E NICOLO’?

Nel corso dell’ultima registrazione del trono classico di Uomini e Donne, è stata mandata in onda un’esterna in cui Nicolò Brigante e Marta Pasqualato si confrontano su quanto accaduto. Il tronista siciliano, pur non fidandosi di lei, appare pronto a concederla una seconda possibilità, ma solo a patto di conoscere la verità. La Pasqualato, però, nonostante l’apertura di Nicolò, ha deciso di non presentarsi in puntata per paura di essere attaccata da Tina Cipollari e Gianni Sperti e dalle altre corteggiatrici. Il gesto di Marta ha fatto perdere ulteriore fiducia a Nicolò, sempre più convinto che la segnalazione di Sperti sia veritiera. Il percorso di Marta, dunque, è finito o tornerà alla corte di Brigante nella prossima registrazione per chiarire la sua posizione? Da parte sua, il tronista siciliana sembra aver chiuso definitivamente il capitolo Marta.

© Riproduzione Riservata.