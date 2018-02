Max Biaggi perché ha lasciato Bianca Atzei?/ "Non voglio più perdere tempo in situazioni superflue"

Mentre Bianca Atzei è sull'Isola dei famosi 2018, Max Biaggi sembre aver voltato pagina. Per l'ex pilota nessun conto in sospeso con la ex fidanzata.

Max Biaggi (Instagram)

Max Biaggi è sempre stato al centro dell'attenzione pubblica non solo per il suo ruolo di pilota di GP, ma anche per quanto riguarda la sua situazione sentimentale. Mentre Bianca Atzei si trova all'Isola dei Famosi 2018 anche per superare la fine della loro relazione, il pilota sembra aver già voltato pagina e aver incontrato un nuovo amore. Si tratta dell'attrice Michelle Carpente, al cui fianco è stato paparazzato a Milano da Diva e Donna. I due sembrano proprio essere impegnati in una relazione, per ora lontana dai riflettori mediatici, visto che sono stati avvistati uscire ed entrare dallo stesso portone ad orari differenti, come se volessero nascondere la vera natura del loro rapporto. La giovane attrice romana sembra tra l'altro avere un forte collegamento con la Atzei, dato che la somiglianza fra le due donne non passa di certo inosservata. Accantonata quindi anche la relazione con Eleonora Pedron, che secondo diverse testate di gossip sarebbe stata la causa della fine della relazione fra Biaggi e la Atzei. E il loro incontro risalirebbe forse nelle settimane seguenti ai giorni di Natale, visto che in quel periodo, sottolinea Radio 105 nel suo portale, l'ex campione di GP è stato paparazzato al fianco di una misteriosa modella americana.

PER L’EX PILOTA NON CI SONO QUESTIONI IN SOSPESO

La relazione fra Max Biaggi e Bianca Atzei è stata davvero molto importante, anche se la storia d'amore fra i due è finita ormai da diverso tempo. E non senza fuoco e fiamme, visto che il loro rapporto non è mai stato tranquillo fin dal suo inizio, per non parlare della frattura avvenuta diversi mesi fa e che ha lasciato la Atzei con un forte dolore. In diverse interviste l'attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2018 ha sottolineato di non aver mai capito del tutto il motivo della loro divisione, come ha confidato ai compagni d'avventura nel reality. Anche se Bianca ha deciso di partecipare al programma proprio per dimenticare Biaggi, quest'ultimo continua a essere nei suoi pensieri. O meglio a metà, visto che secondo alcuni fan in questi ultimi giorni sarebbe fin troppo vicina a un altro Naufrago, Filippo Nardi. Dal suo punto di vista, Biaggi crede invece di essere stato molto chiaro sui motivi che lo hanno spinto a voler interrompere il fidanzamento con la cantante, a partire dalle nuove priorità che ha voluto dare alla sua vita in seguito al terribile incidente. Sarebbe stata proprio questa la miccia, ha spiegato l'ex campione a "Vero":"In questo momento della mia vita prevale il ruolo di padre. Quando si subiscono traumi così importanti, è ovvio ripensare a tutto il proprio trascorso e a quello che dovrà ancora venire. L'incidente mi ha fatto capire che non voglio più perdere tempo in situazioni superflue, in qualsiasi campo".

© Riproduzione Riservata.