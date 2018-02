NINO FORMICOLA/ Franco Terlizzi e l'inno di Mameli (Isola dei famosi 2017)

Nino Formicola è diventato molto amico di Franco Terlizzi. Ha cercato di insegnarli l'inno di Mameli ma il comico ha anche parlato delle strategie sull'Isola dei Famosi 2018

13 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Nino Formicola

Uno degli elementi più divertenti di questa Isola dei Famosi è sicuramente l’amicizia che si è instaurata tra Nino Formicola (conosciuto col nome d’arte Gaspare) con Franco Terlizzi. Durante la scorsa puntata serale del reality più famoso della televisione, ampio spazio è stato dedicato anche ai due amici e ovviamente il tutto è stato reso più comico dall’intervento della Gialappa’s band. Il trio ha mostrato le confessioni di Franco a Gaspare riguardo il suo legame con la moglie e Nino, così, ha deciso di insegnare un po’ di epica al concorrente. Il tutto, naturalmente, ha avuto degli esiti improbabili. Per il comico è stata una missione impossibile far capire le vicende dell’Odissea e dei greci e spiegargli che Ulisse non è lo stesso personaggio del film Castaway. Nino gli ha parlato dell’incontro tra Ulisse e il cane Argo, che Franco ha chiamato Stufa. Coi commenti della Gialappa’s queste scene sono risultate divertentissime e sicuramente Franco e Gaspare sono destinati a altri momenti cult in quest’Isola.

L’IDEA DI ISOLA SECONDO GASPARE

Nino Formicola, seppur cerchi spesso di essere colui in grado di smorzare le tensioni sull’Isola dei Famosi, dando vita a siparietti tragicomici, ultimamente ha espresso il suo parere su quello che sta succedendo nel reality e l’ha fatto con un tono polemico e risentito. Secondo Gaspare, del celebre duo, sull’Isola si sarebbe creata ormai una contrapposizione tra due squadre. “L’Isola è un gruppo che deve sopravvivere, ci si deve dare da fare tutti insieme, eliminando un corpo morto.” Insomma, a Nino non è affatto piaciuta questa divisione che si è creata anche se Bianca ha cercato di far riflettere Formicola sul fatto che le nomination facciano parte del gioco e che prima o poi si nomineranno tutti, quindi è inutile restarci male. Quello che viene spontaneo chiedersi è se questa presa di coscienza di Nino possa rappresentare, paradossalmente, un’arma a doppio taglio per lui e se gli altri naufraghi inizieranno a vederlo come una spina nel fianco da fuor fuori per non lasciar trapelare le proprie strategie.

GASPARE CANTA L’INNO DI MAMELI CON AMAURYS

Nino Formicola si è lamentato spesso di come sull’Isola dei Famosi regni la noia: “O si fa il gioco dei mimi o ti suicidi” sono state le sue parole, le quali hanno fatto discutere. In realtà, anche a causa dei persistenti giorni di pioggia non c’è stato molto da fare nei primi giorni di permanenza in Honduras. Durante un pomeriggio di temporale, come è stato possibile vedere durante il daytime, Nino si è ritrovato a cantare l’Inno di Mameli insieme ad Amaurys e Franco Terlizzi. Ovviamente, anche in questo caso, ne è derivato qualcosa di tragicomico visto che l’ex pugile ha storpiato completamente la prima strofa del nostro inno. Nino ha cercato di spiegare anche il significato delle parole ma senza troppo successo. Formicola è anche rimasto sorpreso di come Amaurys sappia l’Inno meglio di Terlizzi, che tra l’altro deve averle sentito spesso prima dei suoi incontri. “E’ una vergogna che un cubano sappia l’inno meglio di te”.

© Riproduzione Riservata.