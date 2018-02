Nadia Rinaldi/ Canna-gate, Eva Henger la tira in ballo: "Pure lei ha visto tutto" (Isola dei Famosi 2018)

Nonostante la sua eliminazione dal cast di naufraghi de L'Isola dei Famosi, Nadia Rinaldi è ancora uno dei nomi più chiacchierati del reality show per via del cosiddetto "canna-gate"

Nadia Rinaldi, uno scatto dell'ex naufraga (Archivio)

A meno di una settimana dalla sua inattesa eliminazione (alla quale hanno fatto seguito gli immancabili strascichi polemici), Nadia Rinaldi continua a essere al centro delle cronache che riguardano l’Isola dei Famosi. Infatti, la 50enne attrice romana non solo è tornata nel corso degli ultimi giorni sul suo addio ai set sulle spiagge dell’Honduras dove si gira il reality show ma è stata anche indirettamente tirata in ballo per via di quello che è stato ribattezzato il “canna-gate” e che vede direttamente coinvolti Francesco Monte ed Eva Henger, le cui rivelazioni però hanno finito per avere l’effetto di un vero tornado non solo sul programma condotto da Alessia Marcuzzi ma anche sul resto del cast di naufraghi. E così, tra annunci di querele in tribunale (da parte di Monte), pianti e accuse nei salotti televisivi (l’ex pornostar), anche la Rinaldi ha detto la sua dal momento che il suo nome è finito in questo calderone: ed è probabile che nella puntata di stasera, l’attrice intervenga in trasmissione o comunque abbia modo di dire la sua dato che la querelle Henger-Monte non accenna a placarsi.

LA REPLICA ALLE POLEMICHE, POI IL SILENZIO SOCIAL

E proprio Nadia Rinaldi potrebbe essere decisiva nel dirimere la polemica a sfavore di Francesco Monte: dopo la sua eliminazione dal reality show, infatti, la diretta interessata si è risentita per le parole dell’ex compagno di Cecilia Rodriguez che l’ha votata in virtù della sua età, poco compatibile ad un contesto come quello dell’Isola. Anche per questo motivo, dopo essere stata scagionata dalla stessa Eva Henger dall’accusa rivoltale di aver fumato cannabis assieme allo stesso Monte, l’attrice adesso potrebbe passare al contrattacco: intanto, stranamente, da qualche giorno i suoi profili social non menzionano la questione e, anzi, sono stranamente silenti e l’ultimo accenno c’è solamente sull’account Facebook (peraltro gestito dal suo staff e non direttamente da lei): infatti, si ricorda a beneficio dei follower della 50enne che “in merito a quanto dichiarato da alcune testate online riguardanti l’uso di droghe nel programma L’Isola dei Famosi”, il nome di Nadia è stato nominato solo dai suddetti siti e che si tratta di una fake news. Lo stesso staff che cura la sua comunicazione, si legge, ha preso contatti con la redazione di Mediaset per appurare quanto dichiarato erroneamente su di lei.

EVA HENGER, "NADIA CONFERMERA' CHE NON SONO UNA BUGIARDA"

Ad ogni modo, come detto, nonostante sia estranea alla vicenda, Nadia Rinaldi è stata tirata in ballo ancora una volta da Eva Henger che, nel suo giro dei salotti, televisivi, ha voluto ribadire che le sue rivelazioni a proposito di Francesco Monte sono assolutamente veritiere e che verranno confermate anche dal resto del cast di naufraghi e di naufraghe dell’Isola dei Famosi. “Io ho detto la verità, mentre Francesco mi ha deluso: avrebbe potuto chiedere scusa e sarebbe finito tutto” ha detto l’ex compagna di Riccardo Schicchi che poi, per sostenere la tua tesi, ha anche aggiunto: “Monte ha fumato per quattro giorni e se la Capriotti ha detto diversamente è solo per scagionarsi: ma la Cipriani ha detto che è tutto vero e anche Nadia ha visto e sentito tutto” ha aggiunto durante la sua ultima ospitata di Domenica Live nell’intervista concessa a Barbara D’Urso. “Conosco Nadia da 22 anni e potrebbe volerne restare fuori per evitare di rovinarsi l’immagine, ma non direbbe mai che sono una bugiarda” ha concluso. Chi avrà ragione?

