PAOLA DI BENEDETTO/ Dopo le accuse dell'ex fidanzato, le critiche di Cecilia Capriotti (Isola dei Famosi 2018)

Paola di Benedetto è la mejor della settimana all'Isola dei Famosi 2018. Dopo le accuse dell'ex fidanzato, l'ex madre natura è stata criticata anche da Cecilia Capriotti.

13 febbraio 2018 Dario Ghezzi

Paola di Benedetto

Paola di Benedetto è una delle naufraghe che sta più facendo discutere in questa edizione dell’Isola dei Famosi. La ragazza, la quale si era avvicinata moltissimo a Francesco Monte, non ha minimamente idea del ciclone che si è abbattuto su di lei in Italia, troppo occupata a procacciarsi il cibo e a spaccare i cocchi. Infatti, il suo ex compagno ha preso parte al salotto scandalistico più famoso della televisione e cioè Pomeriggio Cinque, in cui ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sulla sua ex. Il calciatore Matteo Gentili, infatti, è rimasto molto male del legame che si è creato tra Paola e l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ed ha raccontato a Barbara d’Urso quanto accaduto tra lui e Paola poco prima che la giovane partisse per il reality alla volta dell’Honduras. A quanto pare, i due si sarebbero scambiati dei messaggi a ridosso delle festività natalizie, e dopo essersi rivisti avevano deciso di aspettare la conclusione del reality per capire che fare della loro storia. Tuttavia, i baci tra la donna e Francesco non hanno fatto piacere a Matteo che è rimasto molto deluso da questo atteggiamento. Inoltre, sull'Isola, Paola Di Benedetto è ai ferri corti con Cecilia Capriotti. L'ex Madre Natura ha confessato a Marco Ferri e Francesca Cipriani alcune frasi poco lusinghiere che la Capriotti avrebbe detto su di lei: "Cecilia è falsa che mi dice 'amore mio', quando poi ha detto: 'questa qui l’hanno messa dentro per sc...., per farla sc.... da qualcuno'. Questa cosa è grave, non ti permetto di dire una cosa così su di me, soprattutto dopo che fai la bella faccia". Ferri l'ha invitata a pensarci bene prima di sollevare un polverone. Ma Paola sembra decisa a difendersi...

PAOLA È LA MEJOR

Paola di Benedetto è stata grande protagonista dell’ultima puntata trasmessa in prime time dell’Isola dei Famosi. Infatti, la ragazza, insieme a Marco Ferri, Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ha affrontato la prova che avrebbe decretato il major della settimana, ruolo fondamentale nelle dinamiche di gioco dell’Isola. Ebbene, Paola è stata la prima a risolvere un gioco matematico, dando la soluzione dell’enigma. Sorprendentemente, Paola è risultata la vincitrice della prova, dimostrando anche di essere intelligente come rimarcato da Alessia Marcuzzi, che l’ha definita non solo bella. Paola, in questa occasione, non si è presa troppo sul serio. Pur fornendo la soluzione più razionale dell’incognita matematica, infatti, ha attribuito il tutto a un vero e proprio colpo di fortuna. Gli altri naufraghi hanno fatto i complimenti a Paola, che stavolta ha dimostrato una prontezza di spirito e capacità di riflessione per riuscire ad andare avanti nel difficile gioco alla sopravvivenza.

QUEI BACI CON FRANCESCO MONTE

Paola di Benedetto è sicuramente una delle protagoniste incontrastate di questa Isola dei Famosi. Poco prima che l’ex tronista decidesse di abbandonare il reality, Paola si era avvicinata a Francesco Monte. I due si sono scambiati dei baci teneri e dolci e sembrava proprio che fossero il preludio per la nascita di un legame. Di ritorno dall’esperienza in Honduras i naufraghi riprenderanno da dove hanno lasciato oppure dimenticheranno quanto successo sulla spiaggia? Paola, tra le altre cose, dovrà affrontare tutto il gossip scaturito attorno alla sua persona e alle dichiarazioni dell’ex Matteo Gentili. E, non è da escludere, che da qui alla fine del reality possa rendersi partecipe di nuovi momenti discutibili, vista anche la particolare amicizia col bellissimo Marco Ferri e trovandosi spesso al centro di discussioni, come quella che ha visto la contrapposizione tra Amaury e Francesca Cipriani, restandone particolarmente turbata e colpita vista la reazione dello sportivo.

