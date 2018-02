POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 13 febbraio: speciale Isola dei Famosi 2018

Oggi, martedì 13 febbriao, alle 17.10 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, condotto da Barbara D'Urso. Spazio all'Isola dei famosi prima della puntata serale.

Anche oggi, martedì 13 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 si rinnova l’appuntamento con Barbara D’Urso e il suo salotto di “Pomeriggio 5”. Oltre ai servizi su fatti di cronaca e attualità, Barbara D’Urso dedicherà ampio spazio all’Isola dei famosi, in onda questa sera. La puntata di ieri di “Pomeriggio Cinque” ha fatto compagnia a 2.426.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte, a 2.896.000 (19.4%) nella seconda e a 2.769.000 (17.2%) nella terza. Ieri Barbara D’Urso ha voluto omaggiare Nadia Toffa mandando in onda la dichiarazione fatta in diretta durante la puntata de Le Iene, in cui dichiara di aver avuto il cancro: “Sentendo le tue parole il mio pubblico ha applaudito in continuazione e sai perché? Lo dico anche se siamo in fascia protetta, Nadia sei una gran fi*a!”, ha detto la conduttrice.

Continua la sfida con le Parodi?

All’inizio della puntata di Pomeriggio 5 di ieri, lunedì 12 febbraio, Barbara D’Urso ha ringraziato il suo pubblico che fedelmente l’ha seguita domenica pomeriggio, nonostante Domenica Live abbia subito una sconfitta da parte di Domenica In. Infatti, la puntata del programma di Rai dedicata al Festival di Sanremo è riuscita a battere Barbara D'Urso. Per la prima volta è stata Cristina Parodi a festeggiare. “Ieri Domenica In è stata seguita da quasi 5 milioni di persone. Vorrei ringraziarvi tutti. Voglio dirvi che per me è stata un'esperienza pazzesca condurre dal palco dell'Ariston con gli ospiti e i cantanti”, ha scritto la conduttrice di Rai 1 postando una foto che la ritrae insieme ai The Kolors. Una risposta alle numerose frecciatine scoccate dalla D’Urso nel corso della stagione? “Grazie davvero non solo per aver preferito noi ma anche e soprattutto per l'affetto che mi dimostrate settimana dopo settimana. Questa puntata è stata davvero speciale ma vi prometto che dalla prossima vi terremo compagnia con tante altre sorprese che sono in arrivo”, ha concluso la Parodi. Barbara D’Urso deve preoccuparsi?

