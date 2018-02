Paolo Crivellin e Angela Caloisi/ Uomini e Donne, l'ex tronista torna sui social: i primi momenti da coppia

Paolo Crivellin e Angela Caloisi, l'ex tronista di Uomini e Donne riapre il suo profilo social. La coppia finalmente mostra ai fan i primi momenti insieme.

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Angela Caloisi e Paolo Crivellin

Come procede la storia d'amore tra Angela Caloisi e Paolo Crivellin? L'ex tronista di Uomini e Donne è finalmente riapparso sui social dopo una lunga assenza e lo ha fatto mostrando delle foto che hanno scatenato like e commenti del pubblico femminile. Muscoli e addominali scolpiti in bella mostra quelli di Paolo nei nuovi scatti social postati su Instagram. Ma Angela? Anche l'ex corteggiatrice ha finalmente "rotto il silenzio" in quanto fidanzata di Paolo, mostrando i primi momenti insieme. Su Instagram, con una serie di storie, la bellissima Caloisi scherza con Paolo in alcuni video nei quali si divertono con i vari filtri di faccine e vocine buffe. I due si guardano, scherzano e mostrano una forte affinità, già cresciuta seppur siano passate solo poche settimane dalla scelta avvenuta a Uomini e Donne.

ANGELA E PAOLO, PRESTO DI NUOVO A UOMINI E DONNE

D'altronde le parole di Paolo durante la scelta avevano già palesato un forte sentimento del tronista nei confronti di Angela. "Certe cose, come mi hai sempre insegnato tu, sono più facili da vivere che da spiegare e io voglio provarci davvero e lo voglio fare con TE" ha scritto Paolo ad Angela nella lettera scritta dall'ex tronista nel corso della scelta che ha poi dato inizio ad una nuova storia d'amore. Uomini e Donne ha infatti formato una nuova coppia e presto, il pubblico di Canale 5, potrà rivederli in studio, ospiti di una delle nuove puntate del Trono Classico. Solo lì scopriremo nuovi dettagli di questa storia d'amore.

