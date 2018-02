Pierfrancesco Favino/ Il matrimonio con Anna Ferzetti? "La scelta è la coppia, stare insieme e rinnovarsi"

Piefrancesco Favino è l'uomo del momento e sicuramente il pubblico vuole sapere qualcosa in più di lui dopo il successo di Sanremo 2018, quali sono i dettagli sulla sua vita privata

13 febbraio 2018 Redazione

Piefrancesco Favino

Piefrancesco Favino è un eroe romantico e non inteso come "sole, cuore, amore" ma nel senso letterario, quel famoso Sturm und Drang, momento di impeto e rivoluzione che diede poi il via ad uno dei momenti culturali più intensi e allo stesso tempo più drammatici di sempre. L'attore si è mostrato così sul palco dell'Ariston, sconvolgimento e impeto, attore divertente e drammatico, due lati dell'animo umano, il famoso dualismo che spinge molti a dare il meglio di sé. È proprio questo che Favino ha fatto conquistando critica e pubblico. Adesso lui è l'uomo del momento e tutti vogliono indagare e sapere qualcosa di più della sua vita privata da sempre lontana dai riflettori del gossip e dai pettegolezzi. Milioni di italiani hanno scoperto solo al Festival che Favino è innamorato e che la sua compagna l'ha seguito all'Ariston. Lei è Anna Ferzetti, sua compagna di vita da oltre 15 anni e madre delle sue due bambine.

L'IMPORTANTE È SAPERSI RINNOVARE, LE RIVELAZIONI DI FAVINO

Come altri comuni mortali, anche loro hanno deciso che, almeno per il momento, non è il matrimonio in sé a poter segnare la loro vita e dare un senso al loro rapporto, perché quel senso c'è già nel momento in cui si rispettano, crescono le loro due bambine e ogni giorno combattono insieme contro la quotidianità e il vivere comune. Favino questo lo sa bene e lo spiega in una lunga intervista al settimanale F di Cairo Editore. Proprio l'attore conferma di non essersi sposato e di non volerlo fare convinto che le cose importanti siano altre: "La scelta è la coppia, stare insieme, creare una famiglia, sapersi rinnovare e trovare il coraggio della propria verità". Queste sono le parole usate dall'attore che sottolinea anche come la cosa importante per lui è essere sicuro di tornare a casa e ritrovare la sua famiglia: "Per me la felicità è tornare a casa e sapere che risolveremo tutti insieme le grane che si presenteranno". Nella stessa intervista, l'attore romano ha avuto modo di parlare della sua vita alle prese con le donne, le sue sorelle, sua madre, la sua compagna e le sue famiglie. Nonostante il suo universo fosse tutto al femminile, lui non è ancora riuscito a scoprire il "segreto" della loro vera essenza: "Il fascino risiede proprio in questo loro insondabile mistero".

© Riproduzione Riservata.