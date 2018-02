Pietro Tartaglione/ Il fidanzato di Rosa Perrotta geloso di Marco Ferri? (Isola dei Famosi 2018)

Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta è geloso di Marco Ferri? L'ex tronista e il modello sono sempre più vicini sull'Isola dei Famosi 2018.

13 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta

Pietro Tartaglione, il fidanzato di Rosa Perrotta, è pronto a sostenere la fidanzata, protagonista dell’Isola dei Famosi 2018. Per l’ex tronista, la puntata che comincerà tra poco su canale 5 si preannuncia tranquilla. Rosa, infatti, dopo l’eliminazione di Nadia Rinaldi, ha trascorso una settimana serena insieme agli amici Paola Di Benedetto, Filippo Nardi e Marco Ferri. Non essendo in nomination, Rosa è pronta a vivere una puntata senza particolari colpi di scena. Sui social, Pietro continua a sostenere la fidanzata facendo il tifo per lei. “A volte mi manchi così tanto che credo di non farcela.?Poi ce la faccio, però mi manchi lo stesso”, ha scritto Pietro sui social. L’amore tra Rosa e Pietro, dunque, non sembra risentire della lontananza. La Perrotta, innamoratissima del suo Pietro, sta vivendo in totale serenità la sua avventura in Honduras non avendo il minimo dubbio sul suo fidanzato. Nonostante senta la mancanza del suo Pietro, Rosa sta cercando di non abbattersi appoggiandosi agli amici, in primis a Marco Ferri che, secondo alcune indiscrezioni, sta provocando la gelosia di Pietro.

LA GELOSIA DI PIETRO TARTAGLIONE PER MARCO FERRI

Pur avendo fiducia nella sua Rosa Perrotta, Pietro Tartaglione, nei giorni scorsi, non ha nascosto la gelosia per Marco Ferri. In particolare, c’è stato un episodio che l’ha fatto preoccupare. “C’è stato solo un episodio un po’ scomodo, quando Marco Ferri dopo pochi giorni dall’inizio trasmissione l’ha chiamata ‘cucciola’. Anche se ovviamente Rosa l’ha messo subito al suo posto, facendogli capire che non era il caso”, ha dichiarato durante una puntata di Mattino Cinque. Tra Marco e Rosa, tuttavia, sembra esserci solo una speciale amicizia. Da parte sua, infatti, la Perrotta sta avendo un atteggiamento impeccabile non dando vita a nessun malinteso. Pietro, dunque, può stare tranquillo? Per il momento sembra proprio di sì.

