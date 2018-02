Pronostici Isola dei Famosi 2018/ Chi sarà eliminato? Cecilia Capriotti in pole. Perez vincitore finale?

Isola dei Famosi 2018: pronostico eliminato quarta puntata e candidato alla vittoria: Cecilia Capriotti verso il ritorno in Italia, Amaurys Perez favorito per il trionfo.

13 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Cecilia Capriotti

Oggi, martedì 13 febbraio, in prima serata su canale 5, va in onda la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2018. Alessia Marcuzzi, dopo le prime tre puntate ricche di tensione, conduce un nuovo appuntamento con il reality show che sta portando a casa ascolti importanti. Nel corso del nuovo appuntamento ci sarà una nuova eliminazione. Nel corso della terza puntata, a finire in nomination sono stati Cecilia Capriotti, votata dal gruppo, Alessia Mancini, nominata da Paola Di Benedetto (la Mejor) e Simone Barbato che è finito al televoto per essersi fatto scoprire dagli altri naufragi. Simone, infatti, arrivato sull’isola dei famosi come naufrago solitario, è stato scoperto dopo pochi giorni da Francesco Monte che si è poi ritirato. Chi sarà, dunque, eliminato? Secondo un sondaggio lanciato da un forum dedicato ai reality, a lasciare l’Isola dei Famosi 2018 sarà Cecilia Capriotti.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, AMAURYS PEREZ IN POLE PER LA VITTORIA

Chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2018? Come riporta Agipronews, per Snai, il grande favorito per la vittoria finale del reality show condotto da Alessia Marcuzzi è Amaurys Perez quotato a 3,00, seguito da Bianca Atzei e all’ex velina Alessia Mancini, entrambe quotate a 5,00. Segue Francesca Cipriani che, con la sua simpatia e genuinità, sta conquistando il pubblico e la cui vittoria è quotata a 8,00. Stessa quota anche per Jonathan Kashanian, mentre Giucas Casella si gioca a 12,00. Aumenta la quota per chi vuole puntare sulla vittoria di Filippo Nardi, bancata a 18,00. Seguono Rosa Perrotta e Marco Ferri a 20,00 e Paola Di Benedetto a 30,00. Chiudono il pronostico 40,00, Nino Formicola, Craig Warwick e Cecilia Capriotti le cui vittoria sono quotate a 40,00. Amaurys Perez, dunque, sembra non avere rivali. Dopo aver vinto Ballando con le stelle e Pechino Express, l’ex campione di pallanuoto trionferà anche all’Isola?

