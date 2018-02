RISTORANTE VI VADI 89/ Anima italiana ma moderno e trasversale (4 Ristoranti)

Il Ristorante Vi Vadi 89, situato all’interno di un hotel e gestito da Gioacchino è un tipico locale con l’anima italiana, ma allo stesso tempo moderno e trasversale.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

Dopo Liguria, Abruzzo, Emilia Romagna e Piemonte è la volta di Monaco di Baviera. Alessandro Borghese in questa quinta puntata di 4 Ristoranti andrà alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale italiana. Il Ristorante Vi Vadi 89 è tra i 4 protagonisti della serata. Situato all’interno del Vi Vadi Hotel nel cuore pulsante della città di Monaco di Baviera, il Ristorante Vi Vadi 89 nasce con l’idea di portare all’interno della cucin--00a piatti gustosi e creativi in quello che si può definire un ambiente accogliente. Il team è per lo più italiano, infatti il titolare di questo ristorante ma anche di altri due sempre all’interno della città tedesca è Gioacchino che da tutti è conosciuto come Gio Vivadi. Gio ha saputo inserirsi nella fetta di mercato che di fatto mancava a Monaco di Baviera. Si tratta infatti di un locale definito da tutti con un’anima italiana ma allo stesso tempo moderno e trasversale. Si presenta con un look completamente innovativo rispetto agli standard della città. La caratteristica essenziale del Ristorante Vi Vadi 89 è l’ospitalità tipica del sud, caratteristica predominante in Gioacchino e nel suo Team.

RISTORANTE VI VADI 89: UN TOCCO D’ITALIA

Il servizio offerto all’interno del Ristorante Vi Vadi 89 è eccellente, il tutto è curato nei minimi dettagli. Chi ha frequentato il locale può dire di aver fatto la migliore esperienza culinaria di tutta la Baviera. Si possono trovare piatti della cucina siciliana. Infatti da Gioacchino e dal suo team la cucina siciliana è considerata come una delle più antiche e variegate cucine regionali d'Italia perché caratterizzata dalle influenze delle culture straniere nella storia della Sicilia. I piatti sono sempre preparati al momento. È possibile gustare ottimi antipasti come il Carpaccio della casa, Insalata di mare, Insalata Capricciosa, Insalata Selvaggia e Insalata Vi Vadi. Tra i primi piatti troviamo gli Spaghetti aglio, olio e peperoncino, le Penne ai quattro formaggi, le Tagliatelle Emilia. Il Ristorante Vi Vadi 89 offre anche buoni risotti come il Risotto Bosco, Rustico e Donna Rosa.

Tra i secondi di pesce troviamo gli Scampi alla griglia, il Salmone al prosecco e il San Pietro mare nostro. Tra i secondi di carne la Piccata Lombarda, Scaloppina alla Sorrentina, Filetto al pepe. Grande offerta di pizze come la Pizza Margherita, Romana, Capricciosa, Vegetariana, Vi Vadi, Mamma mia. Tra i dolci troviamo le Composizioni dessert Vi Vadi. Il tutto può essere accompagnato da un’ottima selezione di vini eccellenti dei vari gusti nonché sentori di tutte le regioni di Italia.

