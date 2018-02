RODRIGO ALVES / Il Ken Umano diventa Jessica: in futuro si trasformerà in Barbie?

Rodrigo Alves si trasforma in Jessica per un servizio fotografico. Ma nel suo futuro non esclude il cambiamento di sesso e strizza l'occhio ad un cambiamento in Barbie.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Rodrigo Alves

Rodrigo Alves, meglio noto come il Ken Umano, è pronto a stupire ancora anche se questa volta in una veste del tutto inedita rispetto a quelle a cui ci aveva abituato in passato. Dopo averlo visto cambiare faccia e aspetto fisico per assomigliare il più possibile al compagno di Barbie, Alves è apparso in una veste del tutto inedita nell'ultimo servizio fotografico del visual artist Thomas Evans. In esso uno degli ospiti più chiacchierati del salotto di Barbara d'Urso è apparso in veste femminile, diventando per l'occasione Jessica Evans. Una scelta non troppo sorprendente da parte di Rodrigo, che non ha mai negato la propria doppia personalità tanto da avere dichiarato solo qualche tempo di essere pronto persino a diventare donna. Dopo avere speso circa mezzo milione di dollari per trasformarsi in Ken, l'estroso modello aveva affermato nel salotto di Domenica Live di essere pronto a buttare tutto al vento: "Sembro Barbie più che Ken, in futuro potrei operarmi per diventare una donna ed essere una Barbie. Possiamo diventare tutto ciò vogliano".

Rodrigo Alves diventa Jessica

Rodrigo Alves ha deciso di dare una veste inedita di sé trasformandosi in Jessica per un servizio fotografico (clicca qui per vedere le foto). Ma il suo percorso per giungere a questa incredibile trasformazione non è stato facile, come più volte ha raccontato nel salotto di Barbara d'Urso. Il Ken Umano si è sottoposto, infatti, a ben 58 interventi chirurgici, l'ultimo dei quali ha dato vita alla rimozione di alcune costole per avvicinarlo ancora di più alla famosa bambola. Si è trattato di una operazione complessa e costosa, che potrebbe non essere l'ultima di un lungo percorso: in una delle ultime intervista dalla Carmelita naziole ha infatti ammesso di essere pronto ad una nuova operazione alla mandibola, oltre che ad una nuova al cuoio capelluto. Un percorso che sicuramente non è destinato a concludersi presto e che potrebbe essere tutto da rifare se Alves dovesse decidere di somigliare a Barbie.

