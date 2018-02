Rosa Perrotta/ Video, da vera amica ascolta la storia shock di Francesca Cipriani (Isola dei famosi 2018)

Rosa Perrotta ha ascoltato da vera amica la storia di bullismo raccontata dalla Cipriani. Non attira le simpatie di nessuno sull'Isola, sarà la prossima nominata?

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi

Tra le protagoniste dell’Isola dei famosi 2018 c’è anche Rosa Perrotta che dopo le tensioni dell’ultima puntata, ha potuto vivere una settimana maggiormente serena, fatta di pochissime polemiche. Infatti, come molti ricorderanno, la Perrotta è stata al centro di un’accesa diatriba con Nadia Rinaldi caratterizzata da accuse reciproche. Nei confronti dell’attrice romana la Perrotta era stata quanto mai diretta: “Nadia sei stata pessima… Da lei non c’è stato nessun tentativo di avvicinamento. Sono stata io a cercare di avere un dialogo con lei, lei non l’ha fatto mai”. Tuttavia le turbolenze per la Perrotta non si sono esaurite nel duello rusticano con Nadia Rinaldi ma sono andate avanti con Alessia Mancini e Bianca Atzei che non hanno per nulla gradito il suo comportamento. In particolare è stata ripresa per non aver diviso il pezzo di lasagna in possesso con il resto del gruppo.

AL FIANCO DI FRANCESCA CIPRIANI

Come detto per Rosa Perrotta la settimana appena trascorsa sull’Isola è stata senza dubbio meno movimentata rispetto alla precedente, anche perché si è ritrovata fuori dalle tensioni delle nomination. La Perrotta si è dimostrata una valida amica nei confronti di Francesca Cipriani. Infatti, come le più tenere amiche, la Perrotta ha voluto ascoltare con attenzione e supporto il racconto shock della showgirl in cui si è parlato di una sua esperienza passata nelle vesti di vittima di bullissimo. Rosa Perrotta e Paola Di Benedetto dopo aver scherzato con la Cipriani sull’aspetto fisico, hanno ascoltato il racconto di quando a 12 anni la giovanissima Francesca era costantemente vittima di bullismo non esitando ad etichettare quel periodo come il più brutto della sua vita: “Fin dall’età di dodici anni mi hanno detto che ero brutta, che facevo schifo. Ho sofferto di bullissimo, gli anni più brutti della mia vita”.

ROSA PERROTTA, NON TRA I FAVORITI

La modella Rosa Perrotta si sta dando molto da fare in questa edizione de l’Isola dei famosi allo scopo di riuscire ad andare il più avanti possibile nel reality. Tuttavia, secondo quanto evidenziando da alcune importanti agenzie di scommesse come nel caso della Snai, il profilo della Perrotta non sembra essere quello ideale per la vittoria finale. Infatti, rispetto ai propri competitor, le probabilità di successo sono decisamente meno rilevanti. Nello specifico l’eventuale successo di Rosa Perrotta allo stato attuale delle cose darebbe diritto a ben 18 volte la somma posta in palio in una possibile scommessa. Questo significa, ad esempio, che scommettendo 10 euro si accederebbe ad una cifra di 180 euro. Per fare un confronto con gli altri naufraghi, il principale favorito è Amaurys Perez il cui trionfo darebbe diritto soltanto a 30 euro mentre Alessia Mancini e Bianca Atzei a 50 euro. Vedremo se Rosa saprà smentire i pronostici.

