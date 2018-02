SANREMO 2018, TELEVOTO “TRUCCATO”?/ Video, Striscia la notizia: “Sapevamo i vincitori prima della chiusura”

A Striscia la Notizia il giornalista Dario Antonio, in sala stampa al Festival di Sanremo 2018, ha denunciato di aver saputo i nomi dei vincitori 20 minuti prima la chiusura del televoto.

Ermal Meta e Fabrizio Moro (LaPresse)

Ieri sera Striscia la notizia ha lanciato una bomba su Sanremo, conclusosi sabato 10 febbraio. Il tg satirico ha mandato in onda l’intervista a Dario Antonio, giornalista di Controcomunicazione.com accreditato alla sala stampa Lucio Dalla durante il 68esimo Festival di Sanremo, che ha voluto denunciare quanto accaduto durante la quinta serata della kermesse: “Alle 00:39, quindi 20 minuti prima che venisse decretata ufficialmente la chiusura del televoto in diretta (alle 00:59), in sala stampa era giunta notizia che i vincitori del Festival erano Ermal Meta e Fabrizio Moro”, ha detto il giornalista. Antonio ha poi aggiunto: “Ho pubblicato immediatamente la notizia sul blog Controcomunicazione.com, c’è un post con l’orario specifico della pubblicazione con il quale anticipavo la notizia”, pubblicata alle 00:49. Sul blog Dario Antonio Controcomunicazione.com ha scritto: “Festival venduto alla SONY: alle 00:40 sappiamo che i vincitori sono Ermal Meta e Fabrizio Moro. Rendiamo noto in anticipo e prima della conclusione del Televoto, i Vincitori Del Festival di Sanremo 2018”.

LE REAZIONI SUI SOCIAL

Antonio ha concluso: “Nel momento in cui ho capito che il televoto era palesemente chiuso prima che lo annunciassero in diretta, l’ho fatto presente”, ma la risposta è stata un’alzata di occhi al cielo. Sui social molti utenti non sembrano scandalizzate dalla notizia, anzi si stupiscono che ci siano ancora persone che credano che i risultati del Festival non siano pilotati: “Mi meraviglio che ci siano ancora persone convinte di influenzare le sorti di Sanremo con il proprio voto votando inviando messaggi per altro a pagamento... qui è solo una questione per far soldi... siamo proprio fuori da mondo” e “Non ci voleva un giornalista per capire che era tutto programmato Sanremo... quest'anno più palesemente di altri anni. Io mi chiedo chi ancora creda a queste bagianate, ma la cosa che più mi fa arrabbiare, è che questa è tutta pubblicità ad un brano COPIATO che gli farà vendere ancora di più”, hanno scritto due utenti commentando il servizio di Striscia la notizia. Clicca qui per vedere il servizio di Striscia.

