SIMONE BARBATO/ È innamorato di Elena Morali? "Io sono Tarzan, lei è Jane..." (Isola dei Famosi 2018)

Simone Barbato, il mimo e cabarettista che sta spopolando all'Isola dei Famosi 2018, è finito in nomination e rischia il "taglio": intanto, pare che ci provi con Elena Morali...

Simone Barbato, in uno scatto (Archivio)

Simone Barbato potrebbe essere il prossimo “naufrago” a lasciare l’edizione 2018 de L’isola dei Famosi? A circa venti giorni dall’esordio ufficiale del reality show in onda su Canale 5, e dopo tre puntate in diretta, questo martedì il pubblico del programma potrebbe dire addio a uno dei protagonisti non solo più in vista ma che, stando anche al gradimento dei social, aveva “bucato” maggiormente lo schermo. Infatti, il poliedrico mimo e cabarettista originario di Ovada (Alessandria) è finito in nomination in un terzetto che comprende anche altre due compagne d’avventura in quel dell’Honduras, vale a dire Cecilia Capriotti e Alessia Mancini. Come è noto, la puntata di questa sera del survival show condotto da Alessia Marcuzzi era in programma originariamente lunedì prima del cambio di palinsesto, dunque il 38enne artista diventato celebre per le sue partecipazioni a Zelig e a Italia’s Got Talent ha avuto 24 ore di tempo in più per provare a risalire la china: secondo alcuni sondaggi pubblicati in alcuni forum dedicati all’Isola dei Famosi, è la Capriotti la principale indiziata per il “taglio”, mentre Barbato dovrebbe salvarsi e continuare la sua avventura nonostante alcuni suoi accenni polemici degli ultimi giorni.

LE POLEMICHE SULLE SPIE NEL REALITY

Infatti, come è noto, in questa edizione de L’Isola dei Famosi il ruolo di Simone Barbato doveva essere quello di naufrago-fantasma mandato dalla produzione: almeno fino a quando Francesco Monte non ha scoperto il suo nascondiglio nella giungla, facendo saltare la copertura e facendo dire allo stesso cabarettista che ci sarebbero delle spie tra i concorrenti: a suo modo di vedere, è stato scoperto dopo la delazione di qualcuno, ponendo fine di fatto all’esperimento di avere sull’Isola un concorrente che fungeva un po’ da guastatore, un po’ da ladro, rubando di nascosto agli altri le provviste e altri oggetti. “Qualcuno ha fatto la spia” ha ammesso sibillinamente in diretta e alcune implicite ammissioni degli opinioniste in studio sembrerebbero confermare questo suo sospetto. Ad ogni modo, dopo essere diventato oramai un naufrago a tutti gli effetti, pare aver guadagnato una certa considerazione tra gli aficionados del reality show e, anche se questo non è bastato a salvarlo dalla sua prima nomination, si è definitivamente ambientato nel nuovo gruppo: “Qui mi trovo bene, c’è meno ansia da competizione rispetto a prima e poi è tuto più tranquillo!” ha rivelato e in parte questo potrebbe essere dovuto anche alla presenza di Elena Morali.

IL FEELING CON ELENA MORALI, "E' LA MIA JANE"

Non è un caso che, negli ultimi giorni, Simone Barbato abbia trascorso un bel po’ di tempo in compagnia di Elena Morali, la 27enne ex “Pupa” nonché opinionista dei salotti di Barbara D’Urso, attualmente fidanzata con Giacomo Furbelli, comico conosciuto dietro le quinte di Colorado e col quale convolerà prossimamente a giuste nozze. Tuttavia, pare che ci sia un certo feeling tra i due e lo stesso Simone non ha fatto mistero di voler passare del tempo con lei, magari pescando dato che si tratta di un hobby condiviso da entrambi. “Io ed Elena ci vedo come Tarzan e Jane” ha detto senza mezze misure Barbato in un’occasione, spiegando che ai suoi occhi lei è “molto bella e simpatica” e, particolare che non guasta, anche altra come lui. “Speriamo di fare altre pescate” insieme ha detto il mimo a metà tra l’ingenuo e il malizioso, aggiungendo di essere stato colpito dalla delicatezza e dalla dolcezza mostrata dalla Morali mentre si trovavano assieme. Una “liaison” impossibile o potrebbe nascere davvero del tenero (a dire il vero un po’ a sorpresa) tra i due?

