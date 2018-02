Stasera tutto è possibile/ Anticipazioni e ospiti 13 febbraio: Enzo Miccio, Boldi e Rocio Munoz Morales

Stasera tutto è possibile, anticipazioni e ospiti 13 febbraio: Enzo Miccio, Massimo Boldi, Rocio Munoz Morales, Gianni Ciardo, Biagio Izzo, Elisa Isoardi, Enzo Salvi e Giovanni Vernia.

13 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Amadeus

Dopo la pausa sanremese, oggi, martedì 13 febbraio, in prima serata su Raidue, torna in onda Stasera tutto è possibile. Lo show condotto da Amadeus e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, giunto al quinto appuntamento, è pronto a regalare tanto divertimento al proprio pubblico che ha premiato il programma nella quarta puntata con i migliori ascolti della stagione incollando davanti ai teleschermi 2.164.000 spettatori e il 9,69% di share. Questa sera, dunque, Amadeus tornerà a condurre i propri ospiti nei diversi giochi che metteranno alla prova i vip che hanno accettato di trascorrere una serata spensierata all’insegna del divertimento assoluto. Stasera tutto è possibile, infatti, diverte non soltanto i telespettatori ma anche i personaggi famosi che riscoprono lo spirito da bambini. Chi ci sarà, dunque, in questo quinto appuntamento? Ad aver accettato l’invito di Amaudes sono stati Massimo Boldi, Gianni Ciardo, Elisa Isoardi, Biagio Izzo, Enzo Miccio, Rocio Munoz Morales, Enzo Salvi e Giovanni Vernia.

STASERA TUTTO E' POSSIBILE, I GIOCHI DELLA SERATA

Sono tanti i giochi che animeranno la quinta puntata di Stasera tutto è possibile. Oltre al gioco più amato de La stanza inclinata in cui tutti gli ospiti sfidano la forza di gravità mettendo in scena dei divertenti sketch, nel corso della serata, saranno tanti i giochi in cui si cimenteranno i vari personaggi famosi ospiti di Amadeus. Ci sarà il trailer veloce di cui saranno ospiti Enzo Salvi e Biagio Izzo e che dovranno cimentarsi nell’interpretazione del trailer di un film. Nel “Decollo immediato”, invece, tre vip dovranno rispondere in maniera corretta alle domande di Amadeus provando l’ebbrezza di essere lanciati in aria e restare sospesi nel vuoto. Il divertimento, dunque, è assicurato. Tra gli altri giochi, inoltre, non dovrebbe mancare l’hamburger vivente in cui tutti i vip si trasformano in vari ingredienti per dare vita ad un hamburger gigantesco e umano.

