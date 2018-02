Stefano De Martino/ "Caso droga" all'Isola dei Famosi 2018: un "no comment" che fa discutere

Stefano De Martino non convince ancora il pubblico dell'Isola dei Famosi 2018 nella sua veste di inviato. Delude il "no comment" sul "caso droga" a Verissimo.

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Stefano De Martino continua a essere al centro dell’attenzione dei fan dell'Isola dei Famosi 2018, ma non sempre in modo positivo. Alcuni telespettatori continuano infatti ad accusare l'inviato del programma di una mancanza di abilità che lo rendono inadatto al ruolo di inviato, come avrebbe dimostrato durante le diverse liti scoppiate in fase di nomination. Due settimane fa si è trattato delle accuse di Eva Henger contro Francesco Monte, mentre nell'ultima diretta gli animi si sono incendiati contro Franco Terlizzi, accusato da Francesca Cipriani di aver mentito riguardo al complotto alle sue spalle da parte di tanti altri concorrenti. Una situazione così tesa che persino Amaurys Perez è sbottato contro la showgirl, facendo temere il peggio a molti telespettatori da casa.

Ed è proprio in quei momenti che il ruolo di De Martino sarebbe stato essenziale, a detta di alcuni fan sui social, visto il timore che il tutto sfociasse in qualcosa di più pericoloso. Inevitabile che quanto accaduto ricadesse sull'inviato, l'unico ad avere il compito proprio di impedire che gli animi dei concorrenti si infiammino in modo eccessivo. Il diretto interessato intanto ha manifestato il proprio dispiacere per quanto accaduto a Monte ed alla sua decisione di lasciare il reality. Durante una sua recente intervista a Verissimo ha inoltre sottolineato di non volersi esprimere in merito a quanto accaduto, a causa dei facili fraintendimenti che potrebbero sollevare ulteriori critiche. Al tempo stesso ha svelato che lo scandalo ha travolto l'intera produzione e non solo l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, tanto che l'inviato ha impiegato una settimana prima di mettere il naso all'esterno del residence.

NUOVO AMORE IN HONDURAS?

Mentre i fan dell'Isola dei Famosi 2018 continuano a dibattere sui social di quanto avvenuto nelle ultime settimane, Stefano De Martino è ancora al centro dell'attenzione delle pagine di gossip. In questi ultimi giorni si è parlato infatti della possibilità che l'ex ballerino di Amici abbia trovato una nuova conquista in Honduras. Secondo quanto sottolineato da Leggo, una misteriosa donna sarebbe apparsa per corteggiare De Martino, tanto da far ipotizzare, ancora una volta, che presto l'inviato del reality possa ritrovarsi fidanzato. Alcune indiscrezioni parlano addirittura di una ragazza italiana, ma non è chiaro se si tratti di una concorrente o di qualcuno che lavora nella produzione. Potrebbe addirittura trattarsi di un'ospite dello stesso residence in cui alloggia, dato che da quanto ha riportato il settimanale Oggi, De Martino starebbe riscuotendo un forte successo anche mentre si trova lontano dalle telecamere del reality. Intanto il ballerino continua a confermare di essere single, sfatando così qualsiasi ipotesi sulla sua relazione in corso con la stilista Gilda Ambrosio. Una situazione diversa rispetto a quanto rivelato da Novella 2000, che ha parlato di lunghe telefonate quotidiane fra l'inviato e la bella partenopea.

