TAPIRO AD IGNAZIO MOSER/ Striscia, Cecilia gli fa le corna con Monte? E Ricci sbugiarda l'amico di Francesco

Tapiro ad Ignazio Moser: l'ex gieffino raggiunto da Valerio Staffelli dopo che Cecilia e Francesco Monte sono stati avvistati nella stessa via. Smentita la ricostruzione dell'amico di Monte.

La consegna del tapiro ad Ignazio Moser (foto da Striscia la Notizia)

Si potrebbe dire che un tapiro tira l'altro, visto il triangolo tra Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. E quanto lavoro per Valerio Staffelli, l'inviato di Striscia la Notizia, che dopo aver raggiunto ieri l'ex tronista a Milano, questa volta ha attapirato l'ex gieffino Ignazio Moser. ll motivo? Va ritrovato proprio nella consegna del tapiro di ieri a Monte, praticamente sotto casa dell'argentina. Una coincidenza? A crederci sono in pochi, tant'è che subito è sorto un dubbio: non è che dopo aver rubato la ragazza a Francesco, adesso sia Ignazio ad essere ricambiato con la stessa moneta? Striscia crede proprio di sì, e lo si evince dal fatto che a Moser non è stato affibbiato un tapiro "classico", ma cornuto. A buon intenditor, poche parole...Già, ma che parole sono uscite dalla bocca di Moser dopo la consegna del Tapiro?

STRISCIA SMENTISCE L'AMICO DI MONTE

Raggiunto dal tapiro cornuto di Striscia la Notizia, Ignazio Moser ha cercato di buttarla sull'ironia, spiegando che Cecilia si era allontanata per soli 5 minuti per andare a fare la spesa. Versione ovviamente confermata dall'argentina, che ha ribadito di essere una "brava ragazza" e che la storia con Francesco Monte è ormai un capitolo chiuso. Tutto secondo copione insomma, ma qualcosa non torna. Proprio l'amico di Francesco Monte, che a Mattino 5 e Pomeriggio 5 aveva motivato la presenza di Monte sotto casa di Cecilia con il fatto che nello stesso palazzo dell'ex si trovasse l'agenzia che cura l'immagine dell'ex tronista, è stato smentito. Striscia la Notizia, infatti, dopo aver effettuato le opportune verifiche, non ha trovato alcuna traccia dell'agenzia. E ora come la mettiamo? Qualcuno mente di sicuro: ma chi?

© Riproduzione Riservata.