TRATTORIA ANIMA E CORE/ Ottima per chi ha nostalgia dei sapori di casa (4 Ristoranti)

Trattoria Anima e core situata nella zona di Bogenhausen, è una tipica trattoria napoletana di buona qualità. Ottima per chi ha nostalgia dei sapori di casa.

13 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

La Trattoria Anima e core, situata a Monaco di Baviera ed esattamente nella zona di Bogenhausen sarà al centro di questa nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. La Trattoria Anima e core si presenta come una tipica trattoria napoletana di buona qualità. Franco Pecchia è il titolare della Trattoria e si può considerare tra le più antiche della Baviera, essendo stata aperta durante gli anni Sessanta. La Trattoria Anima e core è ottima per chi ha nostalgia dei sapori di casa ed ha bisogno di ritrovare la cucina e gli odori di una volta e sentirsi anche un po' in famiglia. Infatti Franco gestisce la Trattoria Anima e core insieme alla sua famiglia, una conduzione familiare che subito mette area di casa e di tranquillità. Franco si definisce come il classico napoletano doc, propone la tipica cucina italiana con particolare attenzione rivolta alla tradizione partenopea nonché alla tradizione a base di pesce. Peculiarità forte della Trattoria Anima e core è la cucina a vista, inoltre molto caratteristici sono anche gli arredi in legno, con colori predominanti come il bianco e il marrone.

TRATTORIA ANIMA E CORE, CORDIALITÀ E COMPETENZA I PUNTI FORTI

Chi ha avuto la fortuna di fermarsi in questa splendida Trattoria Anima e core può dire di essere stato accolto da personale attento e meraviglioso, una pulizia perfetta nonché una vera e propria cura dei dettagli. Un aspetto importante e da non sottovalutare è sicuramente la fermata del bus proprio di fronte alla Trattoria, il ché è una prima nota positiva per quanti decidono di fermarsi a pranzo o a cena. La materia prima fresca e di qualità garantisce piatti eccellenti e gustosi, ma a fare la differenza è sicuramente la simpatia e cordialità ma anche la professionalità di Franco che non solo permette ai clienti di sentirsi davvero a casa, ma soprattutto fornisce ottimi consigli per la scelta del menù. Tra i piatti proposti troviamo Filetto al carpaccio, Vitello tonnato, varie tipologie di Insalata come l’Insalata Nizzarda e l’Insalata di Pomodoro. Tra i primi da buon napoletano Franco non poteva far mancare nella sua cucina gli Spaghetti Napoli e alla Caprese, gli Spaghetti Bella Donna e alla Marinara, ma anche ottime Penne all’Arrabiata. Tra i secondi troviamo il Saltimbocca alla Romana, Filetto al pepe e alla griglia, mentre come specialità di pesce scampi e calamari alla griglia. Troviamo anche ottime pizze come la Pizza Margherita, la Pizza Regina e la Pizza Capricciosa.

© Riproduzione Riservata.