UN DOLLARO D'ONORE/ Su Iris il film con John Wayne (oggi, 13 febbraio 2018)

Un dollaro d'onore, il film in onda su Iris oggi, martedì 13 febbraio 2018. Nel cast: John Wayne, Dean Martin e Angie Dickinson, alla regia Howard Hawks. Il dettaglio della trama.

13 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film western in prima serata su Iris

NEL CAST JOHN WAYNE

Il film Un dollaro d'onore va in onda su Iris oggi, martedì 13 febbraio 2018, alle ore 21.00. Prodotto ne 1959 è uno dei film più premiati e di riferimento nella cinematografia americana wetern. La pellicola è stata prodotta e diretta da Howard Hawks, (Premio Oscar alla carriera nel 1975), regista tra i più rinomati dell'epopea di Hollywood nel passaggio tra il bianco e nero e il colore. Il film non è solamente un classico, ma il classico per eccellenza. Hawks è un regista di passaggio tra una patinatura quasi manierista di Hollywood ad una sorta di neo-realismo moderno, già in quegli anni, le pellicole come 'La cosa da un altro mondo' (la vera rivoluzione della fantascienza orrorifica del cinema), 'Gli uomini preferiscono le bionde', immortalando una Marylin Monroe al massimo della sua fama, o il filone western di 'El Dorado', 'Rio Lobo' e 'Un dollaro d'onore', sono divenute nel tempo pietre miliari per il cinema. Nel cast il cow-boy americano per eccellenza John Wayne, la tradizione assoluta, colui che porta la giustizia dei Padri Fondatori laddove la stessa latita, nel selvaggio west dei gangster e dei ladri di cavalli. Al suo fianco il leggendario Dean Martin, una splendida Angie Dickinson (le gambe più belle d'America per molti anni nonché protagonista del celebre telefilm 'Pepper Anderson Agente Speciale'), un cast di tutto rispetto nel quale ritrovare quel co-protagonista di tanti film e telefilm, Claude Akins, forse più rinomato sullo schermo che nel nome, davvero un protagonista di tante avventure in celluloide. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UN DOLLARO D'ONORE, LA TRAMA DEL FILM

John T. Chance (John Wayne) è uno sceriffo senza scrupoli, siamo nella zona del Rio Bravo, nel cuore del Texas di quella frontiera così mitica nell'immaginario, terra dove la gente vive senza scrupoli. Tra essi un ricco proprietario terriero, Nathan Burdette, a capo anche di una gang di tipi loschi i quali compiono razzie di cavalli e vacche, minacciano i piccoli allevatori, insomma, la classica gatta da pelare per uno sceriffo spesso solo nel mantenere la legge entro i confini di una frontiera senza regole se non quelle dei proiettili delle Colt e dei Winchester. Chance arresta per oltraggio alla legge Joe Burdette, fratello di Nathan, un gesto che inizierà a causargli diverse grane col prepotente locale. Unico alleato dello scriffo in un contesto di assoluta mancanza di rispetto delle regole civili è il vice-sceriffo Dude (Dean Martin), un ubriacone col cuore buono sulla cui persona poco si può contare, eppure al momento opportuno anche il buon Dude sarà al fianco di Chance. A loro si uniscono altri personaggi di cui alcuni poco raccomandabili ma sono gli unici alleati che avrà lo sceriffo nel contrastare il potere 'mafioso' di un ricco gangster arricchito con l'inganno, una storia che promette pallottole e faccia a faccia per duelli senza fiato.

