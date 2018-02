UN POSTO AL SOLE/ Si festeggia il Carnevale: Patrizio e Rossella fanno pace? (Anticipazioni 13 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 13 febbraio: è Martedì Grasso e al Vulcano è in programma una festa di Carnevale, alla quale partecipa anche Rossella.

13 febbraio 2018 Redazione

Tutte le principali ricorrenze del calendario vengono festeggiate nelle trame di Un posto al sole e anche il Martedì Grasso non passerà inosservato tra gli abitanti di Palazzo Palladini. Solo ieri abbiamo assistito ai preparativi al Vulcano, con Patrizio a Anita indaffaranti a fare in modo che tutto preceda al meglio (e ovviamente i problemi non sono mancati). Questa sera il locale diretto da Arianna sarà protagonista della festa di Carnevale alla quale parteciperanno molti dei protagonisti della soap partenopea. Tra di essi non potranno mancare le giovani coppie, a partire da Anita e Vittorio, con quest'ultimo sempre pù interessato alla giovane amica. Anche Patrizio e Rossella avranno modo di rivedersi e il cuoco tenterà ancora una volta di riavvicinarsi alla sua ex fidanzata per ottenere da lei una seconda possibilità. Eppure, la figlia di Silvia avrà ben altro in mente ovvero le condizioni dell'amico Diego, divenuto il suo principale pensiero...

Un posto al sole: chi ha ucciso Salvo Prisco?

Se da un lato, nella puntata di Un posto al sole di questa sera, terranno banco i festeggiamenti per il Carnevale, dall'altro verrà concesso ampio spazio sulle indagini per la morte di Salvo Prisco. Il ragazzo è stato ucciso proprio quando aveva deciso di raccontare i trascorsi del padre, e sarà impossibile fare a meno di pensare se Gaetano possa essere in qualche modo coinvolto nel delitto. Nel frattempo, però, anche Peppino dovrà giustificare la sua presenza in ospedale nei momenti dell'omicidio: e fosse stato proprio lui a portare a termine la sua vendetta contro la famiglia Prisco? Franco e Luisa si rivedranno dopo un lungo periodo di separazione, durante il quale lui ha pensato soprattutto alle sorti di Bianca e della sua famiglia. Ma la figlia di Peppino vorrà mettere le cose in chiaro con l'uomo per il quale proverà chiaramente qualcosa in più di una semplice amicizia...

