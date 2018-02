UNA VITA/ Gli abitanti di Acacias 38 ostaggi di due banditi (Anticipazioni 13 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 13 febbraio: Julio e Cruz rapiscono gli abitanti di Acacias 38 e dettano le loro condizioni alla polizia che accerchia il palazzo.

13 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un nuovo giallo andrà in scena nella puntata di Una Vita di questo pomeriggio, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. In essa Julio e Cruz proseguiranno nel loro progetto di derubare Arturo Valverde nel giorno della festa di presentazione agli altri abitanti di Acacias 38. La situazione sfuggirà presto di mano ai due delinquenti, che finiranno per sparare a Simon, che si troverà dunque ferito gravemente e impossibilitato a ricevere le giuste cure. Il colonnello deciderà di non tergiversare, mettendo quindi in pericolo la situazione degli altri ospiti e della figlia Elvira. Per questo giungerà a patto con i banditi, consegnando loro il denaro richiesto. Nel frattempo, però, Rosina e Libero riusciranno a fuggire dal palazzo approfittando di un momento di disattenzione di Cruz e Julio. Correranno dalla polizia, informando Mauro del grave rischio corso dagli abitanti di Acacias 38.

Una Vita: Teresa e vicini ostaggio dei rapitori

Nella puntata di Una Vita di oggi l'intervento di Mauro e della polizia sarà rapidissimo. Considerando che anche Teresa correrà un grave pericolo, l'agente San Emeterio non perderà un minuto di più e circonderà il palazzo insieme ai suoi colleghi. Saranno momenti di grande tensione, durante i quali Cruz e Julio terranno come ostaggi gli abitanti di Acacias 38, minacciando di ucciderli uno dopo l'altro. Approfittando della situazione, chiederanno alla polizia di giungere a patti: le Forze dell'Ordine dovranno essere lasciati liberi di fuggire indisturbati con il bottino, diversamente saranno i tanti ostaggi a pagarne le conseguenze. La tensione sarà altissima e le cose peggioreranno con l'arrivo di Felipe: l'avvocato, che fino a qualche minuto prima era rimasto in compagnia di Huertas, farà ritorno a casa e apprenderà che Celia correrà un gravissimo pericolo, rapita dai due banditi...

