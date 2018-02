Uomini e Donne/ Anticipazioni, Giorgio Manetti tra Gemma e Anna: "Una mossa televisiva" (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Giorgio Manetti tra Anna Tedesco e Gemma Galgani, il pubblico è convinto: "Usa Gemma per visibilità ma vorrebbe Anna"

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Gemma Galgani

È davvero finita per sempre la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti? Una domanda, questa, che il pubblico del Trono Over di Uomini e Donne si pone ormai da molto tempo e che sembra non trovare una risposta che sia definitiva. Nel corso dell'ultima registrazione del trono over, il cavaliere ha dichiarato che sì, è impossibile che tra loro possa tornare tutto come prima e che quindi un ritorno di fiamma è da escludere. Parole, quelle di Giorgio, che il pubblico ha già ascoltato e dopo le quali ha comunque ritrovato il cavaliere al centro dello studio o comunque in una nuova esterna con Gemma. Nasce da qui il sospetto di una parte dei telespettatori che questi "via vai" con la Galgani sia una mossa televisiva, volta a tenere sempre accesa l'attenzione su di sé.

GIORGIO MANETTI "USA" GEMMA MA VUOLE ANNA?

Giorgio non disdegna le attenzioni di Gemma e, durante la famosa intervista della quale la Galgani ha parlato in studio e per la quale ha versato molte lacrime, Giorgio ha effettivamente dichiarato di averla amata a suo modo, cosa mai ammessa prima. Che si tratti di una mossa per avere sempre i riflettori puntati contro? Il sospetto è nato anche all'interno dello studio di Uomini e Donne, dove Gianni Sperti ha invitato Giorgio ad essere più chiaro nei suoi gesti e nelle sue dichiarazioni e dove Gemma Galgani l'ha invitato a non speculare su sentimenti che, ad oggi, le fanno ancora male. C'è chi crede, ancora, che in verità Giorgio sia interessato ad Anna Tedesco e che la loro non sia una semplice amicizia, motivo per il quale a breve potrebbe arrivare un annuncio che scatenerebbe tantissime critiche oltre che un nuovo dolore per la Galgani.

