Uomini e Donne Oggi /Trono Classico, segnalazione per Marta: Nicolò furioso, lei va via! (13 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 13 febbraio 2018 in onda il trono classico. Segnalazione per Marta e lite con Nicolò Brigante: la corteggiatrice lascia lo studio.

13 febbraio 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Continua la settimana di Uomini e Donne e lo fa con la seconda parte del Trono Classico. Se ieri il pubblico ha assistito alle novità sul trono rosa e alla dichiarazione di Lorenzo Riccardi per Nilufar Addati, oggi tocca ai due tronisti Mariano e Nicolò Brigante. Si parte proprio con quest'ultimo che ha deciso di portare Marta a Venezia. Ore davvero belle per i due: Nicolò cerca anche di baciarla ma lei si sposa, dichiarando di non fidarsi di lui, lasciando che scappi solo quanche bacetto a timbro. In studio però per Marta arrivano brutte notizie: Gianni Sperti ha ricevuto una segnalazione sulla corteggiatrice con dei messaggi che parlerebbero di una "scappatella" con un ragazzo di Ferrara. Lei parla di uno scherzo ma sul led viene mostrata la conversazione su whatsapp tra i due. Marta continua a parlare di uno scherzo, ma Nicolò si irrita e la inviata a lasciare lo studio.

MARTA VA VIA, MARIANO "CACCIA" MANUELA

Intanto interviene anche una ragazza della redazione, dichiarando che, pur non volendo intervenire, gli amici di cui parla la corteggiatrice non parlando affatto di scherzo e, anzi, parlano di una storia che andrebbe avanti da 6 anni. Nicolò chiede che Marta chiami questa persona ma tra i due si scatena una lite e l'uscita di scena della ragazza seguita nei camerini dal tronista. Poco dopo rientra dichiarando che Marta non ha voluto chiamare e che quindi per lui la conoscenza finisce qui. Si passa a Mariano Catanzaro che è uscito con Federica, ma tornati in studio Maria De Filippi prende la parola per svelare che una corteggiatrice, Manuela K, è stata avvistata fuori dagli studi scendere da un'auto e baciare un ragazzo. Lei svela che proprio oggi avrebbe detto tutto a Mariano, lasciando lo studio. Il tronista la saluta e la manda via.

