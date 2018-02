VERONICA RUGGIERI NON È INCINTA/ La "story" della iena Silvio Schembri sfugge di mano, lei: "Lo odio!". Ma...

Dopo le indiscrezioni di stampa che la volevano incinta di Stefano Corti, la Iena Veronica Ruggeri ha replicato su Instagram con un video ironico in cui smentisce tutto

Veronica Ruggeri, la "story" apparsa online (Instagram)

Chiariamolo subito, Veronica Ruggeri non è incinta. Nelle ultime ore aveva creato un grande fermento sui social network l’indiscrezione secondo la quale la Iena Veronica Ruggeri fosse in dolce attesa di un bebè da Stefano Corti: a dare la stura ai “rumors” erano stati una serie di indizi disseminati online dai diretti interessati (il compagno aveva postato una clip con un vestitino da neonato). Infine, ecco lo "scoop" del collega Silvio Schembri che, a sua volta, ha diffuso un breve video mentre era a cena con la Iena originaria di Parma e la "incalza" da vera Iena lasciando chiaramente intendere che potesse essere in dolce attesa. Tuttavia, dopo che queste voci sono state praticamente rilanciate dall’intero web, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza e, tra il serio e il faceto, è apparsa oggi una “Story” su Instagram nella quale la Ruggeri e lo stesso Corti tornano sul caso e chiariscono, una volta per tutte, che non c’è nessuna maternità in vista e che si è trattato della più classica delle bufale.

VERONICA RUGGERI SU INSTAGRAM, "NON SONO INCINTA"

Nella “Story” di cui sopra, infatti, la Iena Veronica Ruggeri ha postato prima un video nel quale dice la sua sul caso: “Ragazzi, Alice (si riferisce alla modella Alice Basso che aveva fatto gli auguri alla coppia dopo che il presunto scoop era diventato di dominio pubblico, NdR) ovviamente ha riso e scherzato con noi su questa cosa, anche perché è partita una notizia nata da una Story di Silvio” spiega la diretta interessata, aggiungendo che le speculazioni sono partite dal fatto che nella clip di Schembri la si vedeva mangiare tanto e qualcuno, facendo “due più due”, ha erroneamente dedotto che lei fosse davvero incinta. In seguito, in un altro video in cui è taggato anche il suo compagno (@stefanocorti85) e in cui in sovrimpressione c’è anche l’emoji di una mano che mima il classico gesto delle corna, la 27enne si rivolge al comico milanese, quasi implorandolo di fare chiarezza: “Stè, vogliamo dire che non sono incinta?” gli chiede la Ruggeri. Corti, rivolto verso la camera, risponde da par suo e precisa che la sua fidanzata “è solo ingrassata ragazzi, ha messo su cinque chili” e poi ripetendo più volte a voce alta quel “cinque chili” come a prenderla in giro, mentre la Iena dice ironicamente che odia Silvio Schembri, colui dal quale è partita tutta la querelle.

LA REPLICA IRONICA A SILVIO SCHEMBRI

Insomma, caso chiuso? Come ha detto nella sua breve “Story” la stessa Veronica Ruggeri, “tutta questa vicenda è colpa di Silvio Schembri”. Quale sarà ora la replica dell’inviato siciliano de Le Iene dopo che, in tono scherzoso, la sua collega ha individuato in lui quello che ha rinfocolato le indiscrezioni circa la sua maternità? In attesa di scoprirlo, la Ruggeri ne ha approfittato per ironizzare sullo stesso Schembri e al suo “lo odio!” ha fatto seguito la pubblicazione di un fotomontaggio nel quale la foto del diretto interessato era accostata a quella di Tockins, uno dei personaggi più celebri del film di animazione della Disney “La Bella e la Bestia”. “Trova le differenze” recita infatti la didascalia che accompagna il meme e nel quale Schembri è paragonato al maggiordomo dalle sembianze di orologio a pendolo non solo per via della sua leggera pinguedine ma anche per i baffi che ricordano le lancette dello stesso Tockins e che nel cartoon Disney erano proprio posizionate a mo’ di favoriti.

LA CORAGGIOSA INCHIESTA DELLA IENA "SOGLIOLA" NON SI FERMA

Ma le Iene - si sa - non mollano mai. E allora anche Silvio Schembri vuole vederci chiaro e pubblica una nuova breve story. Sette secondi e una domanda scottante "E allora perchè guardavi i vestiti per bambini?" si chiede Schembri inquadrando una Veronica Ruggeri che passa davanti a una vetrina di un noto negozio di abbigliamento sul quale campeggiano cartelli di sconti del 40% e oltre. Insomma, qualcosa ci dice che sentiremo ancora parlare di questa storia, e se c'è una Iena in grado di scoperchiare lo scottante calderone è proprio lui: "Sogliola". Veronica Ruggeri è incinta oppure no? E' ingrassata di 5 chili (come sostiene Corti) oppure no? Nell'attesa una sola certezza, il lavoro (quello serio) del programma va avanti in un clima di grande affiatamento tra i colleghi. E qualche scherzo "da Iena"...

© Riproduzione Riservata.