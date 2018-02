VIRGINIA STABLUM/ Uomini e Donne: quel feeling "sospetto" con Lorenzo

Virginia Stablum è una delle corteggiatrici del tronista Nicolò Brigante al trono classico di Uomini e Donne. La bella trentina è la ex fidanzata di Ignazio Moser.

13 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi



Dopo la puntata di Uomini e Donne dedicata alle troniste Sara e Nilufar, oggi si passa al trono di Nicolò Brigante, corteggiato da Marta Pasqualato e Virginia Stablum. Dopo l’ultima puntata del Trono Classic, Virginia è scoppiata a piangere dopo aver constatato la complicità evidente tra Nicolò e Marta nell’ultima esterna. Il tronista però farà una sorpresa all’ex ragazza di Ignazio Moser. Nell’esterna, Nicolò invita Virginia a raggiungerlo all’aeroporto di Catania e i due vanno in giro mano nella mano per la città, poi si scambiano delle effusioni su una barca e scattano anche dei baci. Il tronista spiega di aver voluto farle questa sorpresa avendola vista provata la scorsa puntata e l’ha portata nella sua quotidianità. Il gesto è stato molto apprezzato da Virginia, che in questa puntata vedrà vacillare le certezza della sua rivale Marta. “Le cose vanno sempre come devono andare. Destino. Coincidenze. Scelte”, ha scritto qualche giorno fa Virignia su Instagram. Un riferimento al suo percorso con Nicolò?

VIRGINIA POCO AMATA SUL WEB

Sul web la bella Virginia Stablum non è molto apprezzata. “Ma Virginia che viene guardata da tutti?! manco fosse una modella per #VictoriaSecretFashionShow #uominiedonne” e “Raga ma dov’è tutta sta bellezza di virginia boh #uominiedonne”, scrivono due utenti commentando l’aspetto della trentina. E ancora: “Virginia mi sta troppo troppo troppo sulle pa**e, è una di quelle persone che se ci dovessi avere a che fare mi intossicherebbe la vita #uominiedonne”. Sui social il pubblico di Uomini e Donne sembra preferire il tronista Nicolò con Marta Pasqualino: “Marta e a Nicolò mi piacciono tantissimo insieme ma so che il cretino sceglierà Virginia e io non lo accetterò mai #uominiedonne”. Infine c’è chi scherza sull’affinità tra Virginia e Lorenzo, corteggiatore di Nilufar e Sara: “Tra le due litiganti la terza gode, la vera scelta di Lorenzo è Virginia. #uominiedonne”.

